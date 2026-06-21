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Çorum'da motosiklet kamyonla çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Çorum'da motosiklet kamyonla çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

22:2121/06/2026, Pazar
DHA
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Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çorum’un İskilip ilçesinde motosikletin aynı yönde seyreden kamyona arkadan çarpması sonucu 29 yaşındaki sürücü Mustafa Çankal hayatını kaybetti.

Çorum'un İskilip ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Çankal (29), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İskilip-Çorum kara yolu Karlık Köyü yol ayrımında meydana geldi. Çorum istikametinde Mustafa Çankal yönetimindeki 55 ASD 359 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Mustafa Kızıl idaresindeki 06 FJU 614 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çankal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çankal'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için İskilip Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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