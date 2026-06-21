Çorum'da motosiklet kamyonla çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.00 sıralarında İskilip-Çorum kara yolu Karlık Köyü yol ayrımında meydana geldi. Çorum istikametinde Mustafa Çankal yönetimindeki 55 ASD 359 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Mustafa Kızıl idaresindeki 06 FJU 614 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çankal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çankal'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için İskilip Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.