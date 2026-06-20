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Şanlıurfa’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

19:3320/06/2026, Cumartesi
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdurrahim Kılıç ve İlhan Yıldırım hayatını kaybederken, 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 48 AHU 760 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Abdurrahim Kılıç ile İlhan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürüyor.


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