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Giresun’da kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: Bir kişi hayatını kaybetti

Giresun’da kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: Bir kişi hayatını kaybetti

22:4319/06/2026, Cuma
DHA
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Kamyonet 150 metre yükseklikten dere yatağındaki fındık bahçesine yuvarlandı.
Kamyonet 150 metre yükseklikten dere yatağındaki fındık bahçesine yuvarlandı.

Giresun'un Güce ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, 150 metre yükseklikten dere yatağındaki fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Halil Yıldırım (62), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Fındıklı Mahallesi Ardıç Tarla mevkisinde meydana geldi. Halil Yıldırım'ın kontrolünü yitirdiği 61 UA 843 plakalı kamyonet, 150 metre yükseklikten yuvarlanarak dere yatağındaki fındık bahçesine düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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