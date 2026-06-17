Köyüne döndü, özel izinle ekti: Sosyal medyada gezerken hayatının fırsatını yakaladı

Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan Öztürk, yaz dönemini memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Kovanpınar köyünde geçiriyor.





Fındık ve çay üreticisi de olan 62 yaşındaki Öztürk, bahçesinde yetiştirdiği domates, biber ve fasulye gibi çeşitli sebzeleri pazarlarda satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.





Sosyal medyada salep orkidesi üretimiyle ilgili video izleyen iki çocuk annesi Öztürk, arazisinin bir bölümünde bu ürünü yetiştirmek için harekete geçti.