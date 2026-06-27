Yok böyle trafik cezası: Formula1 ve yolcu uçağından bile süratli çıktı tebligatı açınca gözlerine inanamadı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren ve duyanları şaşkına çeviren bir trafik cezası olayı yaşandı. Şirketine ait otomobille seyahat eden 62 yaşındaki Yakup Yeter, Formula 1 araçlarını ve hatta yolcu uçaklarını bile geride bırakan bir süratle, saatte tam bin 221 kilometre hızla radara yakalandığı gerekçesiyle astronomik bir cezayla karşı karşıya kaldı.
Hayatının şokunu yaşatan tebligat
Geçtiğimiz aylarda İstanbul Pendik'ten iş yerine gitmek üzere yola çıkan Yeter, Kurtköy bağlantı yolunu kullandı. Bu rutin seyahatinden tam bir hafta sonra eline ulaşan trafik cezası tebligatı ise kelimenin tam anlamıyla akılalmaz nitelikteydi. Resmi tebligatta, Yeter'in saatte bin 221 kilometre hıza ulaştığı iddia ediliyor ve bu eşi benzeri görülmemiş ihlal sebebiyle kendisine 30 bin lira idari para cezası kesildiği ifade ediliyordu.
Mahkeme cezayı iptal etti
NTV'de yer alan haberin detaylarına göre; yarış arabalarından, hızlı trenlerden ve yolcu uçaklarından bile daha süratli çıktığını öğrenen Yeter, 30 bin liralık bu cezayı ödemeyi reddederek derhal hukuki yollara başvurdu. İtiraz süreciyle birlikte olayın arkasındaki teknik hata da gün yüzüne çıktı. İstanbul Emniyeti tarafından yapılan inceleme ve bilgilendirmede, söz konusu radar uygulamasından aslında 154 kilometre hızla geçildiği ancak hız değerinin sisteme bir hata sonucu bin 221 kilometre olarak yazıldığı belirtildi. Başvuru sonucunda düzeltilerek yanlış kesilen rekor ceza iptal edildi.
"Yolcu uçağının bile o hıza ulaşamadığını söyledik"
Konuya ilişkin konuşan bulunan Yakup Yeter, hayatının şokunu yaşadığını belirterek itiraz sürecindeki temel savunmasını şu sözlerle dile getirdi: "Yolcu uçağının, Formula 1 aracının bile o hıza ulaşamadığını ve maddi bir hata olduğunu söyledik."