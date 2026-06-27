Yok böyle trafik cezası: Formula1 ve yolcu uçağından bile süratli çıktı tebligatı açınca gözlerine inanamadı

Mahkeme cezayı iptal etti





NTV'de yer alan haberin detaylarına göre; yarış arabalarından, hızlı trenlerden ve yolcu uçaklarından bile daha süratli çıktığını öğrenen Yeter, 30 bin liralık bu cezayı ödemeyi reddederek derhal hukuki yollara başvurdu. İtiraz süreciyle birlikte olayın arkasındaki teknik hata da gün yüzüne çıktı. İstanbul Emniyeti tarafından yapılan inceleme ve bilgilendirmede, söz konusu radar uygulamasından aslında 154 kilometre hızla geçildiği ancak hız değerinin sisteme bir hata sonucu bin 221 kilometre olarak yazıldığı belirtildi. Başvuru sonucunda düzeltilerek yanlış kesilen rekor ceza iptal edildi.



