Motorin fiyatlarında büyük düşüş: ÖTV sıfırlandı pompaya yüzde 13 indirim yansıdı
Motorinin litre başına ÖTV tutarları yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı Kararı’na göre motorinde ÖTV, ay sonuna kadar 0 TL/litre olarak uygulanacak. Akaryakıt fiyatlarına derin bir nefes aldıran bu karar nakliyeden üretime, oradan da son tüketiciye kadar geniş bir ekonomik yelpazeyi rahatlatmak hedefiyle uygulamaya geçti. Yeni kararla beraber motorin litre fiyatlarında büyük düşüş gerçekleşti. İşte akaryakıtta güncel rakamlar
Akaryakıt piyasasında merakla beklenen vergi düzenlemesi Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi. Resmi adımla birlikte motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ay sonuna kadar tamamen sıfırlandı.Piyasaları doğrudan etkileyen bu hamle sayesinde, motorin fiyatlarında yüzde 13'ün üzerinde tarihi bir indirim oranı yakalanmış oldu. Tüketici ve üretici maliyetlerini hafifletmesi öngörülen bu indirim dalgası, pompa fiyatlarında anında karşılık bularak vatandaşın cebine yansıdı.
Motorin fiyatlarında sert düşüş
Motorin fiyatları ÖTV'nin sıfırlanmasıyla birlikte yaklaşık 9,25 lira düşüş gösterdi. Bu da yüzde 13'ü aşkın indirimin meydana gelmesi anlamına geliyor.
Motorin ne kadar oldu?
İstanbul'da motorin 70,82 liraya, Ankara'da 71,94 liraya, İzmir'de 72,21 liraya, doğu illerinde ise 73,67 liraya geriledi.
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