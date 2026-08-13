Motorin fiyatlarında büyük düşüş: ÖTV sıfırlandı pompaya yüzde 13 indirim yansıdı

Altın fiyatlarında 3 kritik senaryo ortaya çıktı: Yükselmeye devam edecek mi? İşte dev bankanın tahmini ve güncel rakamlar

ABD enflasyon verilerindeki yavaşlama eğilimi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında faiz artırımına gitme ihtimalinin yüzde 40 seviyelerine kadar gerilemesiyle birlikte ons altın 4 bin 450 doları test ederek 11 haftanın, gram altın ise 6 bin 834 lira ile son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel piyasalarda odak yeniden verilerin yönlendirdiği güvenli liman fiyatlamalarına çevrilirken, dev bankaların rekor tahmin senaryoları piyasalardaki beklentilere yeni bir boyut kazandırdı.