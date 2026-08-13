Merkez Bankası rakamı verdi: Milyonlarca emeklinin Ocak zammı için kuruşu kuruşuna yeni hesap ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak yukarı yönlü (önceki yüzde 26) olarak güncelledi. Geçen temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine altı aylık enflasyon farkı olan yüzde 17,76 oranında zam yapılmış ve Meclis'te kabul edilen yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak belirlenmişti.