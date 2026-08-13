Merkez Bankası rakamı verdi: Milyonlarca emeklinin Ocak zammı için kuruşu kuruşuna yeni hesap ortaya çıktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yılı sonu enflasyon hedefini yüzde 26'dan yüzde 28'e revize etmesi, milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı maaş zamlarına yönelik yeni hesaplamaları gündeme getirdi. Yılın üçüncü enflasyon raporuyla birlikte açıklanan güncel hedefler, maaş artışlarında doğrudan belirleyici olacak altı aylık enflasyon farkı ihtimallerini yeniden şekillendirdi.Yeni enflasyon hedefinin gerçekleşmesi senaryosunda maaşlara yansıyacak o kritik oran ve ekonomi kurumlarının beklentileri doğrultusunda ortaya çıkan yeni rakamlar netleşmeye başladı. İşte Ocak 2027'de uygulanması beklenen emekli maaş zammı için ilk hesaplamalar ve tahminler.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak yukarı yönlü (önceki yüzde 26) olarak güncelledi. Geçen temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine altı aylık enflasyon farkı olan yüzde 17,76 oranında zam yapılmış ve Meclis'te kabul edilen yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak belirlenmişti.
Enflasyon beklentisi yüzde 28'e çıktı
Merkez Bankası'nın güncellediği enflasyon raporunda, mayıs ayında yapılan bir önceki tahminin ardından yeniden yukarı yönlü bir revizyona gidildi. Başkan Karahan'ın paylaştığı bilgilere göre, güncel ekonomik gelişmeler ışığında 2026 yıl sonu tahmini yüzde 28 olarak belirlendi. Bu oranın gerçekleşmesi durumunda, yılın ikinci yarısını kapsayan temmuz ve aralık ayları arasındaki altı aylık enflasyon verisi doğrudan maaş zamlarının temelini oluşturacak.
Yıllık enflasyonun yüzde 28 seviyesinde tamamlanabilmesi için, temmuz ve aralık aylarını kapsayan yılın ikinci yarısındaki tüketici fiyat endeksi artışının yaklaşık yüzde 8,70 oranında gerçekleşmesi gerekiyor.
OCAK 2027 İÇİN MASADAKİ ZAM SENARYOLARI
Henüz altı aylık sürecin başında olunmasına rağmen, ekonomi kurumlarının yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda Ocak 2027 için farklı zam senaryoları öne çıkıyor.
Beklentiler şu şekilde şekilleniyor:
YÜZDE 7 ZAM SENARYOSU
Beklenen Zam Oranı: Yüzde 7,00
Tahmini En Düşük Maaş: 25.201 TL
YÜZDE 8,70 ZAM SENARYOSU
Beklenen Zam Oranı: Yüzde 8,70
Tahmini En Düşük Maaş: 25.601 TL
YÜZDE 9,72 ZAM SENARYOSU
Beklenen Zam Oranı: Yüzde 9,72
Tahmini En Düşük Maaş: 25.841 TL
YÜZDE 10,67 ZAM SENARYOSU
Beklenen Zam Oranı: Yüzde 10,67
Tahmini En Düşük Maaş: 26.065 TL
Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranı, yılın son altı ayına ait resmi enflasyon verilerinin 5 Ocak tarihinde açıklanmasıyla resmiyet kazanacak.
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