Altın fiyatlarında 3 kritik senaryo ortaya çıktı: Yükselmeye devam edecek mi? İşte dev bankanın tahmini ve güncel rakamlar
ABD enflasyon verilerindeki yavaşlama eğilimi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında faiz artırımına gitme ihtimalinin yüzde 40 seviyelerine kadar gerilemesiyle birlikte ons altın 4 bin 450 doları test ederek 11 haftanın, gram altın ise 6 bin 834 lira ile son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel piyasalarda odak yeniden verilerin yönlendirdiği güvenli liman fiyatlamalarına çevrilirken, dev bankaların rekor tahmin senaryoları piyasalardaki beklentilere yeni bir boyut kazandırdı.
ABD’de temmuz ayında istihdamın beklentilerin aksine zayıf bir tablo çizmesi ve tüketici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 3,4 artarak piyasa öngörüleri doğrultusunda gerçekleşmesi, altın piyasasında yeni bir hareketlilik başlattı. Analistler, açıklanan bu verilerin enflasyondaki yavaşlama eğiliminin yeniden ivme kazandığına işaret ettiğini belirtirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında olası bir faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 40 seviyelerine kadar geriledi.
Yaşanan bu makroekonomik gelişmelerin ardından, düşüş trendinin sona erebileceğinin sinyalini veren ons altın 4 bin 450 dolar seviyesini test ederek on bir haftanın en yüksek değerine ulaştı. Ons altındaki bu yukarı yönlü ivmeyle birlikte spot gram altın da 6 bin 834 liraya kadar tırmanarak son üç ayın zirvesine yaklaşmış oldu. Dün ons fiyatındaki artışa paralel olarak alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 oranında bir artışla 6 bin 769 liradan tamamladı.
İç piyasada güncel durum ve rakamlar
Güne 6 bin 768 lira seviyelerinden başlayan piyasalarda, saat 09.20 itibarıyla gram altın önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 724 lira seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 39 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 953 liradan alıcı buldu. Ons altın ise sabah saatlerinde yüzde 0,7 oranında bir düşüşle 4 bin 379 dolar seviyelerinde seyretti.
13 Ağustos 2026 Perşembe gününün ilerleyen saatlerinde iç ve dış piyasaları etkileyen bu dalgalanmalar netleştiğinde güncel satış rakamları da yeniden şekillendi. Belirlenen son tablolara göre gram altın 6 bin 768 lira 23 kuruştan, çeyrek altın 11 bin 66 liradan, yarım altın 22 bin 131 liradan satılıyor. Tam altının satış fiyatı 44 bin 320 lira 93 kuruş olarak kaydedilirken, Cumhuriyet altını 44 bin 087 liradan, gremse altın 111 bin 142 lira 20 kuruştan, güne 4 bin 396 dolar seviyesinden başlayan ons altın ise 4 bin 396 dolar 40 sentten işlem görüyor.
Uzmanlardan 3 farklı senaryo
Altın fiyatlarındaki bu anlık hareketlilik yatırımcıların ana gündem maddesi olmaya devam ederken, RBC Capital Markets tarafından paylaşılan 2027 yılı tahminleri piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Banka, ons altın için iyimser, baz ve kötümser olmak üzere üç farklı senaryo hazırladı. Hazırlanan iyimser senaryoda, ons altının 2027 yılı boyunca 5 bin dolar barajının üzerinde kalarak ortalama 5 bin 296 dolar seviyesinde seyredeceği öngörülüyor. Bu senaryoya göre fiyatların 2027'nin ilk çeyreğinde 5 bin 249 dolar, ikinci çeyreğinde 5 bin 297 dolar, üçüncü çeyreğinde 5 bin 321 dolar ve son çeyreğinde 5 bin 318 dolar olması bekleniyor.
Salı günü 4 bin 430 doların üzerine çıkıp ardından 4 bin 380 dolar civarında dengelenen mevcut fiyatlar göz önüne alındığında, bu iyimser tablo yatırımcılar için yaklaşık yüzde 21 oranında bir yükseliş potansiyeli taşıyor. Bankanın baz senaryosu ise çok daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Bu doğrultuda 2026 yılında ons altının ortalama 4 bin 577 dolar olacağı, üçüncü çeyrekte 4 bin 558 dolar, dördüncü çeyrekte ise 4 bin 370 dolar seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor. 2027 yılı baz senaryosunda ise yıllık ortalama fiyatın 4 bin 225 dolara gerileyeceği, böylece altının mevcut yüksek seviyelerini koruyabileceği ancak daha önce görülen sert yükselişleri aynı hızda sürdüremeyebileceği ifade ediliyor.
Kötümser tablo
RBC'nin hazırladığı üçüncü ve en kötümser senaryo ise altın yatırımcıları için oldukça sert bir görünüm ortaya koyuyor. Bu tahminde, ons altının 2027 yılı ortalamasının 3 bin 661 dolara kadar düşeceği hesaplanıyor. Kötümser tablonun çeyreklik beklentilerine göre fiyatların ilk çeyrekte 3 bin 500 dolar, ikinci çeyrekte 3 bin 686 dolar, üçüncü çeyrekte 3 bin 729 dolar ve son çeyrekte 3 bin 757 dolar olacağı öngörülüyor. Böylelikle bankanın en yüksek ve en düşük senaryoları arasında, 2027 yılı ortalaması baz alındığında yaklaşık 1.635 dolarlık devasa bir fark ortaya çıkıyor. Bu ciddi dalgalanma payının arkasında ise fiziki altın piyasasındaki arz ve talep dengesi yatıyor. Banka, piyasadaki arz fazlasının ilerleyen dönemde artacağını ve 2026 yılında 301 tonluk bir arz fazlası oluşacağını öngörüyor. Söz konusu fazlalığın 2027 yılında 589 tona tırmanması beklenirken, küresel çaptaki toplam altın talebinin de 2026'daki 5 bin 104 ton seviyesinden 2027'de 4 bin 728 tona kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
Rekor fiyatlar hangi koşullara bağlı?
RBC'nin 5 bin 300 dolarlık zirvelere işaret eden yüksek fiyat senaryosunun hayata geçebilmesi için, fiziki piyasada beklenen arz fazlasına rağmen makroekonomik koşulların altını çok daha güçlü bir biçimde desteklemesi gerekiyor. Bu iyimser senaryonun temel belirleyicileri arasında merkez bankalarının uygulayacağı faiz politikaları, ABD dolarının küresel performansı, merkez bankalarının stratejik altın alımları ve artan küresel jeopolitik riskler başı çekiyor. Uzmanlar, özellikle faiz indirimlerine yönelik beklentilerin somutlaşması, doların değer kaybetmesi veya yatırımcıların güvenli liman arayışının hız kazanması gibi kritik gelişmelerin, altının rekor seviyelere ulaşması için en önemli itici güçler olacağının altını çiziyor.
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