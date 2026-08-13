Altın fiyatlarında 3 kritik senaryo ortaya çıktı: Yükselmeye devam edecek mi? İşte dev bankanın tahmini ve güncel rakamlar

Kötümser tablo

RBC'nin hazırladığı üçüncü ve en kötümser senaryo ise altın yatırımcıları için oldukça sert bir görünüm ortaya koyuyor. Bu tahminde, ons altının 2027 yılı ortalamasının 3 bin 661 dolara kadar düşeceği hesaplanıyor. Kötümser tablonun çeyreklik beklentilerine göre fiyatların ilk çeyrekte 3 bin 500 dolar, ikinci çeyrekte 3 bin 686 dolar, üçüncü çeyrekte 3 bin 729 dolar ve son çeyrekte 3 bin 757 dolar olacağı öngörülüyor. Böylelikle bankanın en yüksek ve en düşük senaryoları arasında, 2027 yılı ortalaması baz alındığında yaklaşık 1.635 dolarlık devasa bir fark ortaya çıkıyor. Bu ciddi dalgalanma payının arkasında ise fiziki altın piyasasındaki arz ve talep dengesi yatıyor. Banka, piyasadaki arz fazlasının ilerleyen dönemde artacağını ve 2026 yılında 301 tonluk bir arz fazlası oluşacağını öngörüyor. Söz konusu fazlalığın 2027 yılında 589 tona tırmanması beklenirken, küresel çaptaki toplam altın talebinin de 2026'daki 5 bin 104 ton seviyesinden 2027'de 4 bin 728 tona kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.