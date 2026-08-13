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Ekonomi
Booking'e şartlı izin geliyor

Booking'e şartlı izin geliyor

Uğur Duyan
04:00, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Booking'e şartlı izin geliyor
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AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifiyle Booking gibi yabancı dijital konaklama platformlarının hizmet verme koşulları yeniden belirleniyor. İzin verilen platformlar, belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet sunabilecek. Kuralları ihlal eden platformlara 200 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası var. İhlalin tekrarı halinde ceza %50 artacak.

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu ve Booking gibi yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin yeni kurallar getiren kanun teklifinde, yükümlülüklere uymayan platformlar için kademeli yaptırım öngörülüyor. Buna göre, mevzuatta belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket eden platformlara 200 bin lira idari para cezası verilecek. İhlalin 15 gün içinde giderilmemesi veya aynı takvim yılı içinde ikinci kez tekrarlanması halinde ceza yüzde 50 artırılacak. Aynı ihlalin üçüncü kez tespit edilmesi durumunda ise izin belgesi iptal edilecek.

EKSİK HİZMETE AĞIR FATURA

Müşteriye taahhüt edilen hizmetin eksik verilmesi veya hiç verilmemesi halinde ise her sözleşme için 50 bin ila 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak. Platformların Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen donanım, program ve yazılımları kullanmaması veya bunları işler halde bulundurmaması halinde ceza 500 bin liraya kadar çıkarken, aynı ihlalin tekrarı halinde ceza yüzde 50 artırılacak ve üçüncü ihlalde izin belgesi iptal edilecek. Haksız bedel alınması durumunda ise alınan bedelin 10 katı tutarında idari para cezası kesilecek.

TURİZM PAYI ÖDENMEZSE BELGE İPTAL

Teklifte yabancı dijital konaklama platformlarının turizm payına ilişkin yükümlülükleri de düzenleniyor. Turizm payının süresinde yatırılmaması halinde platforma 15 gün süre verilecek. Belirlenen sürede ödeme yapılmazsa izin belgesi kaldırılacak. Mahkeme kararlarıyla ortaya çıkan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde de platforma 30 günlük süre tanınacak; yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda izin belgesi iptal edilecek. Platformların bakanlıkça belirlenen donanım, program ve yazılımları kullanmaması halinde 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ülke yararına aykırı, kamu güvenini sarsıcı veya ülke turizmini baltalayıcı faaliyetlerde bulunulması halinde ise doğrudan izin belgesinin iptali gerçekleştirilecek.

İzinsiz faaliyete erişim engeli

  • Teklifte en ağır yaptırımlardan biri ise erişim engeli olacak. Bakanlıktan izin almadan Türkiye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen, izin belgesi iptal edilen veya belgesinin süresi sona eren yabancı dijital konaklama platformları hakkında erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Bakanlık tarafından alınacak karar Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderilecek. Erişim engelleme kararı 24 saat içinde sulh ceza hakimliğinin onayına sunulacak. Hakim, kararını 48 saat içinde açıklayacak. Bu süre içinde karar verilmemesi halinde erişim engelleme kararı kendiliğinden kalkacak. İzin belgesi iptal edilen platformlar ise 6 ay boyunca yeniden izin belgesi başvurusunda bulunamayacak.

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Başlıklar :BookingKonaklamaturizm
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