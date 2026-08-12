Piyasalar bu veriye kilitlenmişti: ABD enflasyonu açıklandı

İlk evim kredisinde rakamlar ortaya çıktı 15 yılda ödenecek: 1, 2 ve 3 milyon TL'lik kredinin geri ödemesi ne kadar olacak?

İlk kez ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın beklediği yüzde 1,20 faizli İlk Evim konut kredisi için gözler ekonomi yönetimine çevrildi. Gündemdeki modele göre kredi ilk kez ev alacak dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik olacak. Peki İlk Evim konut kredisi ne zaman çıkacak? 1,20 faizli kredi kimlere verilecek? Başvuru şartları neler olacak? 1 milyon, 2 milyon ve 3 milyon TL kredi çekilirse aylık taksit ne kadar olacak? İşte merak edilenler...