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İlk evim kredisinde rakamlar ortaya çıktı 15 yılda ödenecek: 1, 2 ve 3 milyon TL'lik kredinin geri ödemesi ne kadar olacak?

İlk evim kredisinde rakamlar ortaya çıktı 15 yılda ödenecek: 1, 2 ve 3 milyon TL'lik kredinin geri ödemesi ne kadar olacak?

12:56, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 12:56, 12/08/2026, Çarşamba
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İlk evim kredisinde rakamlar ortaya çıktı 15 yılda ödenecek: 1, 2 ve 3 milyon TL'lik kredinin geri ödemesi ne kadar olacak?

İlk kez ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın beklediği yüzde 1,20 faizli İlk Evim konut kredisi için gözler ekonomi yönetimine çevrildi. Gündemdeki modele göre kredi ilk kez ev alacak dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik olacak. Peki İlk Evim konut kredisi ne zaman çıkacak? 1,20 faizli kredi kimlere verilecek? Başvuru şartları neler olacak? 1 milyon, 2 milyon ve 3 milyon TL kredi çekilirse aylık taksit ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

1.20 faizli konut kredisi çıktı mı, İlk Evim konut kredisi ne zaman başlayacak?


Yüzde 1,20 faizli İlk Evim konut kredisi için henüz resmi başvuru süreci başlamadı. Kampanyanın başvuru tarihi, kesin faiz oranı, kredi limiti ve vade seçenekleriyle ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların kamu bankalarının internet sitelerinde yer alan güncel konut kredisi ürünleri ile yeni kampanyayı birbirinden ayırması gerekiyor.


1.20 faizli konut kredisi çıktı mı, İlk Evim konut kredisi ne zaman başlayacak?Yüzde 1,20 faizli İlk Evim konut kredisi için henüz resmi başvuru süreci başlamadı. Kampanyanın başvuru tarihi, kesin faiz oranı, kredi limiti ve vade seçenekleriyle ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların kamu bankalarının internet sitelerinde yer alan güncel konut kredisi ürünleri ile yeni kampanyayı birbirinden ayırması gerekiyor.

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın gözü 1,20 faizli İlk Evim konut kredisi için yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Yüksek konut kredisi faizleri nedeniyle ev sahibi olmakta zorlanan vatandaşlar, kamuoyunda bir süredir gündeme gelen düşük faizli finansman paketinin ne zaman hayata geçirileceğini araştırıyor.


Henüz bankalar üzerinden başlatılmış resmi bir 1,20 faizli İlk Evim kredisi başvurusu bulunmuyor. Ancak 2026 yılı boyunca gündeme gelen modelde ilk kez konut alacak dar ve orta gelirli vatandaşlara uzun vadeli finansman sağlanması bekleniyor.


Peki İlk Evim konut kredisi ne zaman çıkacak? 1,20 faizli kredi kimlere verilecek? Başvuru şartları neler olacak? 1 milyon, 2 milyon ve 3 milyon TL kredi çekilirse aylık taksit ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın gözü 1,20 faizli İlk Evim konut kredisi için yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Yüksek konut kredisi faizleri nedeniyle ev sahibi olmakta zorlanan vatandaşlar, kamuoyunda bir süredir gündeme gelen düşük faizli finansman paketinin ne zaman hayata geçirileceğini araştırıyor.Henüz bankalar üzerinden başlatılmış resmi bir 1,20 faizli İlk Evim kredisi başvurusu bulunmuyor. Ancak 2026 yılı boyunca gündeme gelen modelde ilk kez konut alacak dar ve orta gelirli vatandaşlara uzun vadeli finansman sağlanması bekleniyor.Peki İlk Evim konut kredisi ne zaman çıkacak? 1,20 faizli kredi kimlere verilecek? Başvuru şartları neler olacak? 1 milyon, 2 milyon ve 3 milyon TL kredi çekilirse aylık taksit ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

1,20 faizli konut kredisi kimlere verilecek?


İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlar

Dar ve orta gelir grubunda bulunan kişiler

Üzerine kayıtlı konutu bulunmayan başvuru sahipleri

Bankanın kredi değerlendirme kriterlerini karşılayan kişiler


1,20 faizli konut kredisi kimlere verilecek?İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarDar ve orta gelir grubunda bulunan kişilerÜzerine kayıtlı konutu bulunmayan başvuru sahipleriBankanın kredi değerlendirme kriterlerini karşılayan kişiler

İlk Evim konut kredisi başvuru şartları neler olacak?


İlk Evim kampanyasının nihai başvuru şartları henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak kampanyanın ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlara yönelik olması bekleniyor. Bu kapsamda gelir durumu, mevcut konut sahipliği ve satın alınacak konutun niteliği gibi kriterlerin belirleyici olması bekleniyor.

İlk Evim konut kredisi başvuru şartları neler olacak?İlk Evim kampanyasının nihai başvuru şartları henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak kampanyanın ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlara yönelik olması bekleniyor. Bu kapsamda gelir durumu, mevcut konut sahipliği ve satın alınacak konutun niteliği gibi kriterlerin belirleyici olması bekleniyor.

İlk ev şartı


Kampanyadan yararlanacak kişilerin ve aynı evde yaşayan eşlerin üzerine kayıtlı bir konutun bulunmaması gerekecek.

İlk ev şartıKampanyadan yararlanacak kişilerin ve aynı evde yaşayan eşlerin üzerine kayıtlı bir konutun bulunmaması gerekecek.

BDDK'dan risk ağırlığı esnekliği


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ilk kez ev alacaklar için kredilerdeki risk ağırlığını düşürerek kamu bankalarının kredi verme imkanını artıracak.

BDDK'dan risk ağırlığı esnekliğiBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ilk kez ev alacaklar için kredilerdeki risk ağırlığını düşürerek kamu bankalarının kredi verme imkanını artıracak.

Limit artışı geliyor


Piyasadaki mevcut kredi kısıtlamalarının aksine, bu özel pakette 2 milyon TL üzerindeki tutarlar için limit artışına gidilerek vatandaşın konut erişimi kolaylaştırılacak.

Limit artışı geliyorPiyasadaki mevcut kredi kısıtlamalarının aksine, bu özel pakette 2 milyon TL üzerindeki tutarlar için limit artışına gidilerek vatandaşın konut erişimi kolaylaştırılacak.

1,20 faizli konut kredisi aylık taksitleri ne kadar?


Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade varsayımıyla yapılacak örnek hesaplamada kredi tutarı arttıkça aylık ödeme de aynı oranda yükseliyor. Resmi kampanya koşulları açıklandığında banka ödeme planına göre rakamlar değişebilir. İşte 1.000.000 TL, 2.000.000 TL ve 3.000.000 TL için örnek 1.20 konut kredisi hesaplama tablosu:


1,20 faizli konut kredisi aylık taksitleri ne kadar?Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade varsayımıyla yapılacak örnek hesaplamada kredi tutarı arttıkça aylık ödeme de aynı oranda yükseliyor. Resmi kampanya koşulları açıklandığında banka ödeme planına göre rakamlar değişebilir. İşte 1.000.000 TL, 2.000.000 TL ve 3.000.000 TL için örnek 1.20 konut kredisi hesaplama tablosu:

1 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar?


1 milyon TL'lik bir kredinin 180 ay vadeli geri ödemesi 2,45 milyon TL olacak. Aylık taksit tutarı ise 13 bin 587 TL olacak.


1 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar?1 milyon TL'lik bir kredinin 180 ay vadeli geri ödemesi 2,45 milyon TL olacak. Aylık taksit tutarı ise 13 bin 587 TL olacak.

2 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar?


2 milyon TL'lik bir kredinin 180 ay vadeli geri ödemesi 4,89 milyon TL olacak. Aylık taksit tutarı ise 27 bin 174 TL olacak.

2 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar?2 milyon TL'lik bir kredinin 180 ay vadeli geri ödemesi 4,89 milyon TL olacak. Aylık taksit tutarı ise 27 bin 174 TL olacak.

3 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar?

﻿

3 milyon TL'lik bir kredinin 180 ay vadeli geri ödemesi 7,34 milyon TL olacak. Aylık taksit tutarı ise 40 bin 761 TL olacak



*Rakamlar yüzde 1,20 aylık faiz ve 180 ay vade varsayımıyla yapılan örnek hesaplamadır. Resmi kampanya koşulları, masraflar, sigorta ve diğer banka maliyetleri dahil edildiğinde ödeme tutarı değişebilir.


3 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar?﻿3 milyon TL'lik bir kredinin 180 ay vadeli geri ödemesi 7,34 milyon TL olacak. Aylık taksit tutarı ise 40 bin 761 TL olacak*Rakamlar yüzde 1,20 aylık faiz ve 180 ay vade varsayımıyla yapılan örnek hesaplamadır. Resmi kampanya koşulları, masraflar, sigorta ve diğer banka maliyetleri dahil edildiğinde ödeme tutarı değişebilir.
Başlıklar :ilk evimkonut kredisikonut kredisi başvuru şartlarıİlk Evim konut kredisi
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