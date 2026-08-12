İlk evim kredisinde rakamlar ortaya çıktı 15 yılda ödenecek: 1, 2 ve 3 milyon TL'lik kredinin geri ödemesi ne kadar olacak?

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın gözü 1,20 faizli İlk Evim konut kredisi için yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Yüksek konut kredisi faizleri nedeniyle ev sahibi olmakta zorlanan vatandaşlar, kamuoyunda bir süredir gündeme gelen düşük faizli finansman paketinin ne zaman hayata geçirileceğini araştırıyor.





Henüz bankalar üzerinden başlatılmış resmi bir 1,20 faizli İlk Evim kredisi başvurusu bulunmuyor. Ancak 2026 yılı boyunca gündeme gelen modelde ilk kez konut alacak dar ve orta gelirli vatandaşlara uzun vadeli finansman sağlanması bekleniyor.



