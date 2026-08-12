Motorin fiyatlarında ÖTV düzenlemesi: Bu gece yarısı yürürlüğe girecek
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında beklenen düzenleme için çalışmalar tamamladı. Yeni uygulamanın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir düzenleme için hükümet harekete geçti. Motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) ilişkin çalışmanın tamamlandığı ve düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin beklendiği öğrenildi.
Hedef fiyat baskısını azaltmak
Türkiye'nin dezenflasyonist politikaları kapsamında hazırlanan düzenlemede, küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin yurt içindeki akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisinin sınırlandırılması amaçlanıyor.
Daha önce devreye alınan Eşel Mobil Sistemi ile tüketicileri küresel petrol fiyatlarındaki artışlara karşı korumuştu.
Motorinde ÖTV için yeni adım
NTV’de yer alan habere göre hükümet özellikle motorin fiyatlarındaki baskıyı azaltmak amacıyla bu akaryakıttan alınan ÖTV tutarında değişikliğe hazırlanıyor.
Düzenlemenin temel hedefinin tüketicilerin yanı sıra nakliye sektörü ve sanayicilerin artan maliyetlerini hafifletmek olduğu belirtiliyor.
Düzenleme bu gece yayımlanabilir
Motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi ve bunun enflasyon üzerindeki baskısının azaltılması amacıyla hazırlanan çalışmanın kısa süre içinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
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