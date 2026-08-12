Çırağa 35 bin lira maaş krizi çözmüyor: Aileler ve gençler sanayi değil masabaşı istiyor

Sanayi başta olmak üzere emek yoğun sektörlerde nitelikli eleman sıkıntısı giderek derinleşiyor. Geleceğin ustalarını yetiştirmek isteyen bazı işletmeler, çırak bulabilmek için asgari ücretin üzerinde maaş teklif ediyor. Çırak ücretlerinin 35 bin liraya kadar yükselmesi, sektördeki açığın boyutunu ortaya koyarken, gençlerin ve ailelerin masa başı işlere yönelmesi sanayideki eleman sorununu daha da büyütüyor.