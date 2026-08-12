Arıcılık hobisiyle 100 kovana ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında verdiği teşvik, hibe ve destekler üretimi canlandırıyor. Edirne Keşan’da yaşayan, 2 fakülte mezunu 38 yaşındaki Elif Sambur’un doğaya olan ilgisi, zamanla üretime dönüştü. Sambur, 2016 yılında hobi olarak başladığı arıcılıkta büyük bir başarı hikayesine imza attı. Devletin sağladığı teşvik, hibe ve desteklerle arıcılığı ticari boyuta taşıyan Sambur’un bugün 100 kovanı var. Karaçalı, kanola, ayçiçeği ve çam balı olmak üzere 4 çeşit bal üreten Sambur, yıllar içinde kendi müşteri kitlesini oluşturup kooperatif ve büyük firmalara toplu satış yapmaya başladı. "Arıcılığa başladığım ilk dönem çevremdekilerin “Herkes bu işi yapamaz” dediğini ama asla yılmadığını kaydeden Sambur, kadınların tarım ve hayvancılıkta daha fazla yer alması çağrısı yaptı: “Devlet destekleri ve eğitimler, üretime başlamak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. İsteyen her kadın başarabilir. Girişimci kadınlar cesur olmalı.”

Ekonomi

Sigorta ve emeklilik sektörünün aktif büyüklüğü 4,4 trilyon liraya ulaştı

Ekonomi

Bakan Yumaklı'dan çiftçilere müjde: 688 milyon 200 bin TL'lik tarımsal