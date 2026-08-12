Bakan Bolat Hizmet İhracatçıları Birliği yönetimini kabul etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Hizmet İhracatçıları Birliği'ni temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker başkanlığındaki Yönetim Kurulu üyelerini kabul ettiği belirtildi. Kabulde Bakan Bolat'ın, hizmet ihracatçılarının sektörel taleplerini değerlendirdiği ve gelecek dönemde yapılacak iş birlikleri ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulduğu kaydedilerek, "Hizmet ihracatçıları, sektörler itibarıyla 2026 yılı ilk 7 aylık gerçekleşmelerini sundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve HİB Başkanı Murat Şeker, dünyadaki gelişmeler karşısında Hizmet İhracatı Strateji Belgesi’ni birlikte yenilemek için çalışmaya başlamak konusunda mutabık kaldılar" denildi.

'TÜRKİYE HİZMET İHRACATINDA TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI'

Açıklamada ayrıca 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artışla 122,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı ile hem 2025 için belirlenen 121 milyar dolarlık hedefin üzerinde hizmet ihracatı gerçekleştirdiği, hem de en yüksek yıllık hizmet ihracatı rakamına ulaştığı vurgulanarak, "Ülkemiz, dünyadaki hizmet ihracatı sıralamasında 22'nci sıraya yükselmiştir. Ayrıca, ülkemizin uluslararası hizmet ticaretinden elde ettiği 63,5 milyar dolar ticaret fazlası ile cari dengeye önemli bir katkı sağlanmıştır. Ülkemiz, söz konusu hizmet ticareti fazlası ile dünyada en yüksek hizmet ticareti fazlası sağlayan 6'ncı ülke konumuna yerleşmiştir. Türkiye, 2002 yılında 14 milyar dolar ile dünya hizmet ihracatından yüzde 0,89 pay alırken, bu oran 2025 yılında 122,6 milyar dolar ihracat ile yüzde 1,28'e yükselmiştir. Böylece hizmet ihracatımız, 2002-2025 döneminde yıllık ortalama yüzde 9,9 artarak, aynı dönemde yüzde 8,1 olan dünya hizmet ihracatının yıllık bileşik büyüme oranının üzerinde bir büyüme göstermiştir" denildi.

'EN FAZLA YABANCI ZİYARETÇİ AĞIRLAYAN 4'ÜNCÜ ÜLKEYİZ'

Hizmet sektörlerinin küresel rekabetçi konumlarını koruyarak rakipleri arasında öne çıkmayı sürdürdüğü belirtilerek, "Turizmde 2025 yılında 63,9 milyon ziyaretçi ile 65,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz, dünyada en fazla yabancı ziyaretçi ağırlayan 4'üncü, en yüksek turizm geliri elde eden 5'inci ülke olmuştur. Dünyada en çok ihracat yapan ülkeler sıralamasında 9'uncu sırada bulunan lojistik ve taşımacılık sektörümüz, 2025 yılında 42,4 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmıştır. 2025 yılında 362 bin uluslararası öğrenci ve 1,4 milyon sağlık turisti ağırlayan ülkemiz, eğitim ve sağlık hizmetlerinden toplam 6,2 milyar dolar gelir elde ederken; bilişim ve yazılım sektöründe 5,5 milyar dolarlık ihracata ulaşmıştır. Yaklaşık 767 bin metrekare kapalı fuar alanı kapasitesiyle Avrupa'da 6'ncı, dünyada 9'uncu sırada yer alan Türkiye, uluslararası ticaretin önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürmektedir. Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz ise bugüne kadar 138 ülkede 567,8 milyar dolar tutarında projeye imza atarak dünyada proje üstlenen firma sayısı bakımından ikinci sıradaki yerini korumuştur. Yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaşan Türk dizi ve film sektörü de Türkiye'nin küresel marka değerini ve yumuşak gücünü her geçen gün daha da artırmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, hizmet sektörlerimizin küresel pazardaki rekabet gücünü daha da artıracak, küresel ölçekte büyümesini destekleyecek ve Türkiye’yi hizmet ihracatında dünyanın lider ülkeleri arasına taşıyacak politika ve destek programlarını kararlılıkla uygulamaya ve geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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