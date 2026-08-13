453 kilometre menzil sunuyor: Kia EV2’nin Türkiye fiyatı açıklandı

Trafik sigortasında Ağustos tarifesi açıklandı: Risk priminde yüzde 500'lük fark ve il il yeni rakamlar

Türkiye genelindeki yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında Ağustos 2026 dönemi güncel tarifeleri açıklandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından ilan edilen yeni verilerle birlikte, prim oranlarında yaşanan güncellemelerin yanı sıra sürücülerin risk gruplarına ve bulundukları şehirlere göre ödeyecekleri tutarlar da netlik kazandı. Yeni tarifeyle birlikte risk basamakları arasındaki fiyat farkları daha belirgin hale gelirken, sigorta yenileme sürelerini kaçıran veya sigortasız yola çıkan sürücülere uygulanacak yasal süreçler de yeniden gündeme taşındı. Peki, yeni dönemde hangi araç grubu ne kadar ödeme yapacak ve zamanında poliçe yaptırmamanın mali boyutu ne olacak? İşte rakamlarla güncel tablonun ayrıntıları...