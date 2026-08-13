453 kilometre menzil sunuyor: Kia EV2’nin Türkiye fiyatı açıklandı
Kia EV2 fiyatı, menzili ve teknik özellikleri modelin Türkiye’de satışa çıkmasıyla birlikte belli oldu. Kia’nın yeni elektrikli B-SUV modeli EV2; 317 ve 453 kilometreye ulaşan iki farklı menzil seçeneği, hızlı şarj desteği, teknolojik donanımları ve 1.599.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatıyla dikkat çekiyor. Peki Kia EV2 Türkiye fiyatı ne kadar, hangi versiyonlar satışta ve batarya seçenekleri neler? İşte Kia EV2 fiyat listesi, menzil değerleri, şarj süreleri, bagaj hacmi ve öne çıkan tüm özellikleri.
Kia EV2 fiyatı, Türkiye’de başlayan satışlarla birlikte belli oldu. İki farklı batarya seçeneğiyle 453 kilometreye kadar menzil sunan elektrikli B-SUV’un kampanyalı başlangıç fiyatı 1.599.000 TL olarak açıklandı.
Kia EV2 Türkiye’de satışa sunuldu
Kia EV2 fiyatı ve teknik özellikleri, modelin Türkiye pazarında satışa sunulmasıyla birlikte açıklandı. Kia’nın Avrupa pazarı hedefleri doğrultusunda geliştirdiği tamamen elektrikli B-SUV modeli EV2; iki farklı batarya seçeneği, 453 kilometreye ulaşan menzili ve üç versiyonuyla kullanıcıların karşısına çıktı.
Markanın tamamen elektrikli ürün ailesinin en kompakt modellerinden biri olarak konumlandırılan Kia EV2, standart ve uzun menzilli olmak üzere iki farklı batarya mimarisiyle sunuluyor. Lansman döneminde modelin farklı versiyonlarında kampanyalı fiyatlar uygulanıyor.
Kia EV2 menzili kaç kilometre?
Kia EV2’nin Standart Menzil versiyonunda 42,2 kWh kapasiteli batarya bulunuyor. 107,8 kW, yani 147 beygir güç üreten bu versiyon, WLTP ölçüm standardına göre tek şarjla 317 kilometreye kadar menzil sunuyor.
Uzun Menzil olarak adlandırılan Long Range versiyonunda ise batarya kapasitesi 61 kWh’ye yükseliyor. 99,5 kW, yani 135 beygir güce sahip modelin WLTP menzili 453 kilometreye kadar çıkıyor.
Kia EV2’nin iki batarya seçeneğinin temel teknik verileri şöyle:
Standart Menzil: 42,2 kWh batarya, 107,8 kW / 147 beygir güç, 317 km WLTP menzil
Uzun Menzil: 61 kWh batarya, 99,5 kW / 135 beygir güç, 453 km WLTP menzil
Hızlı şarjda yüzde 80 doluluğa yaklaşık 30 dakikada ulaşıyor
Kia EV2’nin DC hızlı şarj sistemi, bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşmasını Standart Menzil versiyonunda yaklaşık 29 dakikada tamamlıyor. 61 kWh bataryalı Uzun Menzil versiyonunda ise aynı şarj işlemi yaklaşık 30 dakika sürüyor.
Araçta standart olarak 11 kW AC şarj kapasitesi sunuluyor. Ev veya iş yerindeki şarj süresini kısaltmak isteyen kullanıcılar için 22 kW AC şarj seçeneği de opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.
Kia EV2’nin boyutları ve bagaj hacmi
Elektrikli araçlara özel E-GMP platformu üzerinde yükselen Kia EV2, 4.060 mm uzunluğa, 1.800 mm genişliğe ve 1.575 mm yüksekliğe sahip. Modelin aks mesafesi ise 2.565 mm olarak belirtiliyor.
Beş kişilik standart oturma düzeninde 362 litre bagaj hacmi sunan EV2’de kaydırılabilir arka koltuk sistemi bulunuyor. Arka koltukların öne doğru hareket ettirilmesiyle bagaj kapasitesi 403 litreye kadar genişleyebiliyor.
Temel ölçüler şöyle:
- Uzunluk: 4.060 mm
- Genişlik: 1.800 mm
- Yükseklik: 1.575 mm
- Aks mesafesi: 2.565 mm
- Standart bagaj hacmi: 362 litre
- Maksimum bagaj hacmi: 403 litre
Kia EV2’nin teknolojik özellikleri
Kia EV2’nin teknoloji ve sürüş destek donanımları tercih edilen pakete göre değişiklik gösteriyor. Modelde elektrikli cihazların araç bataryasından çalıştırılmasına imkân veren V2L teknolojisinin yanı sıra uzaktan akıllı park asistanı ve dijital anahtar gibi özellikler bulunuyor.
Kablosuz OTA yazılım güncellemeleri ile gelişmiş sürüş destek sistemleri de EV2’nin donanım seçenekleri arasında yer alıyor.
Kia EV2 fiyatı ne kadar?
Kia, EV2’nin Türkiye lansmanı kapsamında kampanya desteği uyguluyor. Başlangıç versiyonu olan EV2 107,8 kW Cool, 1.719.000 TL liste fiyatı yerine kampanyalı olarak 1.599.000 TL fiyatla satışa sunuluyor.
Paylaşılan Kia EV2 fiyat listesi şöyle:
- EV2 107,8 kW Cool: 1.719.000 TL
- EV2 107,8 kW Cool kampanyalı fiyatı: 1.599.000 TL
- EV2 107,8 kW Elegance: 1.919.000 TL
- EV2 107,8 kW Elegance kampanyalı fiyatı: 1.799.000 TL
- EV2 99,5 kW Elegance Long Range: 2.129.000 TL
- EV2 99,5 kW Elegance Long Range kampanyalı fiyatı: 1.979.000 TL
Böylece Kia EV2, Türkiye pazarına iki farklı batarya seçeneği, 317 ve 453 kilometrelik WLTP menzil değerleri ile giriş yaptı. Modelin kampanyalı başlangıç fiyatı ise lansman döneminde 1.599.000 TL olarak belirlendi.
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