Türkiye'de satılan her iki otomobilden biri elektrikli ya da hibrit oldu

Türkiye'de yılın ilk 7 ayında elektrikli ve hibrit otomobil satışları 259 bin 970'e ulaşarak toplam otomobil pazarının yüzde 51,7'sini oluşturdu. Elektrikli araç satışları yıllık bazda gerilerken hibrit modeller büyümesini sürdürdü ve ilk kez pazarın yarısından fazlasını elektrikli-hibrit araçlar oluşturdu.