Dünyaca ünlü otomotiv devi 70 bin aracını geri çağırdı: Sürüş güvenliğini tehdit ediyor!

12:0123/05/2026, Cumartesi
Otomotiv dünyasında deprem etkisine neden olan dev bir geri çağırma kararı daha geldi! Dünyaca ünlü bir otomotiv devi, elektrikli ve hibrit modellerinde tespit edilen hayati bir kusur nedeniyle acil olarak düğmeye bastı. Gaz pedalında zamanla ortaya çıkan sinsi bir aşınmanın sürüş güvenliğini doğrudan tehlikeye atması üzerine, yaklaşık 70 bin araç acil koduyla servislere çağrılıyor. Herhangi bir felakete davetiye çıkarmamak adına düğmeye basılırken, on binlerce araçta parça değişimine gidilecek.

Japon otomotiv devi Nissan, Çin pazarında satışa sunduğu elektrikli ve hibrit modellerinde tespit edilen kritik bir teknik kusur sebebiyle geniş çaplı bir geri çağırma operasyonuna hazırlanıyor. Gaz pedalı sistemlerinde ortaya çıkabilecek olası bir güvenlik riski nedeniyle alınan bu karar, on binlerce aracı kapsıyor.

Gaz pedalı aşınması sürüş güvenliğini tehdit ediyor


Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelere göre, söz konusu araçların gaz pedalı mekanizmalarında uzun süreli kullanıma bağlı olarak ciddi aşınmalar meydana gelebiliyor. Bu mekanik aşınmanın, pedal bileşenleri arasındaki etkileşimi bozarak pedalın normal geri dönüş hareketini engelleyebileceği saptandı. Sürüş esnasında beklenmeyen araç tepkilerine yol açma potansiyeli taşıyan bu arıza, sürüş güvenliğini doğrudan etkileyebilecek bir risk unsuru olarak değerlendiriliyor.

Süreç Mayıs 2026'da başlayacak

Geri çağırma süreci, Çin'deki yetkili ortak olan Dongfeng Motor öncülüğünde 25 Mayıs 2026 tarihinde resmi olarak başlatılacak. Operasyon kapsamında, 49 bin 465 adet Nissan N7 tam elektrikli sedan ile 18 bin 800 adet Nissan N6 plug-in hibrit SUV olmak üzere toplamda 70 bine yakın aracın yetkili servislere davet edilmesi planlanıyor.

Değişimler ücretsiz gerçekleşecek

Kullanıcı mağduriyetini önlemek amacıyla Dongfeng Motor, geri çağrılan araçlardaki kusurlu gaz pedalı sistemlerinin tamamen ücretsiz olarak yenileneceğini duyurdu. Bakım ve onarım çalışmaları bununla da sınırlı kalmayacak; Nissan N6 hibrit SUV modellerinde ekstra bir önlem olarak, güncellenmiş yeni tasarıma sahip fren pedalı ünitelerinin değişimi de yine bedelsiz olarak sağlanacak.

Süreci yakından takip eden yetkili kurumlar, gaz pedalındaki bu arızayla bağlantılı olarak bugüne dek doğrulanmış herhangi bir trafik kazası veya yaralanma bilgisinin kendilerine ulaşmadığının altını çiziyor.

Olası felaketlerin önüne geçmek amacıyla alınan bu erken geri çağırma kararı, otomotiv üreticisinin potansiyel riskleri sıfıra indirmeye yönelik önleyici bir güvenlik adımı olarak öne çıkıyor.

