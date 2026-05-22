İşsizlik maaşı ödemeleriyle ilgili milyonlarca kişinin beklediği tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, normal şartlarda haziran ayında yapılacak İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, ödemeler erken mi yapılacak soruları yanıt bulurken; Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerinin de aynı tarihte gerçekleştirileceği bildirildi. Banka hesabı bulunan vatandaşların ödemeleri doğrudan hesaplarına aktarılırken, hesap bilgisi olmayanların ödemeleri ise PTT üzerinden yapılacak.

1 /5 İşsizlik maaşı ödemeleriyle ilgili beklenen açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, normalde haziran ayında yapılacak ödemelerin Kurban Bayramı öncesine çekildiğini duyurdu.

2 /5 İşsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yatacak?

İşsizlik maaşı ödemelerinin 2026 yılında hangi tarihte hesaplara yatırılacağı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılırken, ödeme takvimine ilişkin yeni açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin erkene çekildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, normal şartlarda 5 Haziran’da yapılması planlanan ödemeler, Kurban Bayramı öncesinde 26 Mayıs tarihinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

3 /5 Hangi ödemeler erkene çekildi?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Mayıs tarihinde şu ödemeler gerçekleştirilecek:

İşsizlik Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği

Yarım Çalışma Ödeneği

Ücret Garanti Fonu ödemeleri

İş Kaybı Tazminatı

4 /5 Ödemeler nasıl yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sistemde banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların ödemelerinin doğrudan banka hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Banka hesap bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri ise PTT üzerinden yapılacak.

Ödeme takvimindeki değişikliğin, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların işlemlerini kolaylaştırması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.