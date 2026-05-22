İl Dışı Tayin SONUÇLARI SON DAKİKA SORGULAMA İSİM LİSTESİ: İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

15:3822/05/2026, Cuma
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 il dışı atama sonuçlarının ardından öğretmenler sonuç sorgulama ekranına yöneldi. 14-20 Mayıs tarihleri arasında başvurularını tamamlayan öğretmenler, yeni görev yerlerini MEBBİS ve e-Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

MEB il dışı atama sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğretmen sonuç ekranına odaklandı. Başvuruları kabul edilen öğretmenler, yeni görev yerlerini online sistem üzerinden sorgulayabilecek.

İL DIŞI ATAMA TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dahilinde, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Atama sonuçları 22 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi.

BAŞVURULAR 20 MAYIS'TA SONA ERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını 14-20 Mayıs arasında yapılabileceğini bildirmişti. Yayımlanan takvime göre, başvurular 20 Mayıs'ta sona erdi.

HİZMET PUANI HESABINDA BAŞVURUNUN SON GÜNÜ ESAS ALINACAK

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerde, 31 Aralık itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerin ise 31 Aralık itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor. Hizmet puanlarının hesabında, başvurunun son günü olan 20 Mayıs esas alınacak.

