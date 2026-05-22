Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası final maçı yayın bilgileri

Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor Türkiye Kupası finali için geri sayım sona erdi. Antalya’da oynanacak kritik mücadelede Trabzonspor 10. kupasını hedeflerken, Konyaspor ise 9 yıl sonra yeniden zirveye çıkıp Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmeyi amaçlıyor. Final maçının saati, yayın bilgisi, muhtemel 11’ler ve Halil Umut Meler’in yöneteceği dev karşılaşmanın tüm detayları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Antalya’da karşı karşıya gelecek. Kupayı kazanacak takım, 2025-2026 sezonunun Türkiye Kupası şampiyonu olacak.
Trabzonspor - Konyaspor finali hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 22 Mayıs Cuma günü Antalya’da sahaya çıkacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler görev yapacak.
Türkiye Kupası finali saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
İki takım kupada 6 kez karşılaştı
Trabzonspor ile Konyaspor, Türkiye Kupası tarihinde daha önce 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda:
- Trabzonspor 2 galibiyet aldı
- Konyaspor 1 kez kazandı
- 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı
İki ekip, Türkiye Kupası finalinde ise ilk kez karşı karşıya gelecek.
Muhtemel 11’ler belli oldu
Trabzonspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Bardhi, Muleka
TÜMOSAN Konyaspor: Onana, Pina, Saviç, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Bouchouri, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu
Trabzonspor 10. kupasını hedefliyor
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Türkiye Kupası’nı 10. kez müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Bordo-mavililer, daha önce organizasyonda 9 kez şampiyonluk yaşadı.
Karadeniz temsilcisi, son olarak 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor’u mağlup ederek kupayı kazanmıştı. Trabzonspor, Türkiye Kupası’nı en çok kazanan takımlar sıralamasında Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.
Konyaspor Avrupa hedefiyle sahada olacak
İlhan Palut yönetimindeki TÜMOSAN Konyaspor ise 9 yıl aradan sonra yeniden Türkiye Kupası finaline yükseldi. Yeşil-beyazlı ekip, organizasyondaki ilk ve tek şampiyonluğunu 2016-2017 sezonunda Başakşehir karşısında elde etmişti.
Bu sezon kupada dikkat çeken bir performans sergileyen Konyaspor, final yolunda Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı eledi.