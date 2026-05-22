Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası final maçı yayın bilgileri

Trabzonspor 10. kupasını hedefliyor





Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Türkiye Kupası’nı 10. kez müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Bordo-mavililer, daha önce organizasyonda 9 kez şampiyonluk yaşadı.





Karadeniz temsilcisi, son olarak 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor’u mağlup ederek kupayı kazanmıştı. Trabzonspor, Türkiye Kupası’nı en çok kazanan takımlar sıralamasında Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.



