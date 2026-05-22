GSB’nin ücretsiz yaz kampları için başvurular başladı: Kimler katılabilecek? İşte şartlar

2026 GSB Yaz Gençlik Kampları için başvuru süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ücretsiz olarak düzenlediği kamplarda ulaşım, konaklama ve sigorta giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak.

GSB Yaz Gençlik Kampları başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 GSB Yaz Gençlik Kampları için başvurular alınmaya başladı. Her yıl gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kamplar, bu yıl da “Mavi/Deniz Kampları” ve “Yeşil/Doğa Kampları” olmak üzere farklı kategorilerde gerçekleştirilecek.

GSB Yaz Gençlik Kampları kapsamında her kamp dönemi 6 gün sürecek. Kız ve erkek kamp dönemleri ayrı ayrı planlanırken, kamplara katılmaya hak kazanan gençlerin ulaşım dâhil tüm giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak. Katılımcılar için seyahat ve sağlık sigortası da yapılacak.

Başvurular ne zaman ve nereden yapılacak?

2026 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuruları, e-Genc başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Online başvuru imkânı bulunmayan gençler ise kendilerine en yakın Gençlik Merkezine giderek başvurularını yetkililer aracılığıyla yapabilecek.

Başvuru takvimi ise şöyle:

İlk 5 dönem için son başvuru tarihi: 21 Haziran 2026

Diğer dönemler için son başvuru tarihi: 26 Temmuz 2026

Kimler başvuru yapabilecek?

2026 Yaz Gençlik Kamplarına 12-25 yaş aralığındaki gençler başvurabilecek. Başvurularda yaş grupları doğum yılına göre değerlendirilecek.

Mavi/Deniz Kampları

12-13 yaş grubu: 2014-2013 doğumlular

14-15 yaş grubu: 2012-2011 doğumlular

Yeşil/Doğa Kampları

16-17 yaş grubu: 2010-2009 doğumlular

18-22 yaş grubu: 2008-2004 doğumlular

23-25 yaş grubu: 2003-2001 doğumlular

Yetkililere göre her genç, yaş şartını sağlaması hâlinde Mavi ve Yeşil kamplara yalnızca birer kez katılabilecek.

Başvurularda kimlere öncelik verilecek?

Başvurularda bazı gruplara öncelik tanınacağı belirtildi. Buna göre;

Aylık aile geliri 2026 yılı asgari ücretinin altında olanlar,

Gençlik Merkezlerine üye gençler,

Eğitim hayatındaki başarısını belgeleyenler,

Son üç yıl içinde başvurduğu hâlde kampa katılamayan gençler

öncelikli olarak değerlendirilecek.

Şehit ve gazi yakını olan gençlerin başvurularının ise doğrudan onaylanacağı bildirildi.

Öncelik durumuna ilişkin belgelerin kesin kayıt sırasında Gençlik Merkezlerine teslim edilmesi gerekecek. Belgelerini ibraz etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerlerine yedek adaylar alınacak.

Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlk 5 dönem için başvuru sonuçlarının en geç 23 Haziran 2026 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Diğer dönemlerin sonuçları ise en geç 28 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

Sonuçlar, e-Genc platformu üzerinden erişime açılacak.

Kampa katılmaya hak kazanan gençlerin, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün önce Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekiyor.