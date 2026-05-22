Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor maçı | CANLI ANLATIM

19:4522/05/2026, Cuma
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor Antalya'da kupa için kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Antalya'da oynanan müsabakayı Halil Umut Meler yönetiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

MAÇIN İLK 11'LERİ

Trabzonspor:
Onana, Savic, Chibuike, Mustafa, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto, Onuachu.
TÜMOSAN Konyaspor:
Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz Türüç, Bardhi, Diogo, Muleka.


MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

10. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

17. dakikada Trabzonspor golü buldu. Pina'nın sağ kanattan ortasına hareketlenen Onuachu'nun kale önünde bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

19. dakikada ceza sahası dışında oluşan karambolde topu önünde bulan Zubkov'un sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü güçlükle kurtardı. Dönen topu, yeşil-beyazlı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

25. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Uğurcan Yazğılı'nın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Enis Bardhi'nin bekletmeden vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada TÜMOSAN Konyaspor, Jackson Muleka'nın golü ile maçta eşitliği yakaladı.

58. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Enis Bardhi'nin yaptığı vuruşta top sağ kale direğinden geri geldi.


41. kez Türk teknik adam şampiyon olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası, 41. kez Türk teknik adamın ellerinde yükselecek. Türkiye'nin en prestijli 2. ulusal turnuvasında geride kalan 63 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar, 40 kez mutlu sona ulaştı. Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti.

Trabzonspor, 17 kez finalde mücadele ettiği kupada 9 kez mutlu sona ulaştı. TÜMOSAN Konyaspor ise bir kez final oynadığı kupada şampiyon oldu.

