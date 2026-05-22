Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor maçı | CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası, 41. kez Türk teknik adamın ellerinde yükselecek. Türkiye'nin en prestijli 2. ulusal turnuvasında geride kalan 63 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar, 40 kez mutlu sona ulaştı. Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti.

Trabzonspor, 17 kez finalde mücadele ettiği kupada 9 kez mutlu sona ulaştı. TÜMOSAN Konyaspor ise bir kez final oynadığı kupada şampiyon oldu.