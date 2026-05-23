Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
23 MAYIS AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Motorin (Mazot), Benzin Pompa Fiyatı Ne Kadar?

23 MAYIS AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Motorin (Mazot), Benzin Pompa Fiyatı Ne Kadar?

10:4223/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Özellikle motorin fiyatlarında beklenen indirim haberi sürücüler tarafından yakından takip edilirken, 23 Mayıs itibarıyla pompaya yansıyan değişiklikler dikkat çekti.

Motorin fiyatlarına ilişkin indirim beklentisi yeniden gündeme geldi. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt tabelalarında değişim yaşanırken, sürücüler güncel benzin ve motorin fiyatlarını araştırmaya başladı.

23 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.10 TL

Motorin: 67.03 TL

LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.97 TL

Motorin: 66.90 TL

LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.08 TL

Motorin: 68.16 TL

LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.36 TL

Motorin: 68.43 TL

LPG: 33.87 TL

BRENT PETROL FİYATI 23 MAYIS: 103,54 $

#Akaryakıt
#motorin
#benzin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaş ödeme tarihleri SGK açıklama! SSK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı?