23 MAYIS AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Motorin (Mazot), Benzin Pompa Fiyatı Ne Kadar?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Özellikle motorin fiyatlarında beklenen indirim haberi sürücüler tarafından yakından takip edilirken, 23 Mayıs itibarıyla pompaya yansıyan değişiklikler dikkat çekti.
Motorin fiyatlarına ilişkin indirim beklentisi yeniden gündeme geldi. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt tabelalarında değişim yaşanırken, sürücüler güncel benzin ve motorin fiyatlarını araştırmaya başladı.
23 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.10 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 33.89 TL
ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.97 TL
Motorin: 66.90 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 66.08 TL
Motorin: 68.16 TL
LPG: 33.87 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 66.36 TL
Motorin: 68.43 TL
LPG: 33.87 TL
BRENT PETROL FİYATI 23 MAYIS: 103,54 $