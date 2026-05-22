Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge hava durumu tahminlerini paylaştı

Kurban Bayramı hava durumu tahminleri milyonlarca vatandaş tarafından araştırılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayram süresince etkili olacak sağanak ve gök gürültülü yağışlara ilişkin yeni değerlendirmesini paylaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok il için gün gün hava durumu tahminleri belli olurken, arife günüyle birlikte yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Bayram tatili planı yapanlar ve memleket yoluna çıkacak vatandaşlar ise “Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak?”, “Bayramda yağmur yağacak mı?” ve “İstanbul, Ankara, İzmir’de hava durumu nasıl?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji’nin yayımladığı son tahminlere göre bazı bölgelerde sağanak yağışların bayram boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Kurban Bayramı hava durumu tahminleri açıklandı

Meteoroloji’nin tahminlerine göre arife günü ve bayram boyunca birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

Bayram boyunca hangi bölgelerde yağış bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre:

Arife günü; Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Bayramın birinci gününde; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde yağış tahmin ediliyor.

Bayramın ikinci gününde; Güney Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında kalan birçok bölgede sağanak etkili olacak.

Bayramın üçüncü gününde; Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri dışında yurt genelinde yağış bekleniyor.

Bayramın dördüncü gününde ise Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında kalan bölgelerde sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da bayramda hava nasıl olacak?

İstanbul için paylaşılan tahminlere göre hava sıcaklıkları 20-22 derece aralığında seyredecek.

27 Mayıs Çarşamba: 20 derece, güneşli 28 Mayıs Perşembe: 21 derece, parçalı bulutlu 29 Mayıs Cuma: 22 derece, parçalı bulutlu 30 Mayıs Cumartesi: 22 derece, güneşli

Meteoroloji ayrıca İstanbul’da bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Ankara'da bayramda hava nasıl olacak?

Ankara’da arife günü çok bulutlu havanın etkili olması, bayram boyunca ise sağanak geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

27 Mayıs Çarşamba: 21 derece, hafif parçalı bulutlu ve güneşli 28 Mayıs Perşembe: 22 derece, güneşli 29 Mayıs Cuma: 24 derece, güneşli 30 Mayıs Cumartesi: 24 derece, güneşli

İzmir’de bayramda hava nasıl olacak?

İzmir’de ise bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor.

27 Mayıs Çarşamba: 26 derece, güneşli 28 Mayıs Perşembe: 27 derece, güneşli 29 Mayıs Cuma: 28 derece, güneşli 30 Mayıs Cumartesi: 29 derece, güneşli

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre İzmir’de arife günü ve bayram süresince parçalı bulutlu hava hakim olacak.