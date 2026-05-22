Kamuya atanmak isteyenler bu ilanı bekliyor

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin personel alımı için adayların beklediği süreçte yeni detaylar gündeme geldi. Zabıt kâtibinden infaz ve koruma memuruna kadar binlerce kadronun yer aldığı alımda başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartlara ilişkin son gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Kamuya atanmak isteyen binlerce kişinin gündemindeki Adalet Bakanlığı personel alımı sürecinde gözler resmi başvuru ilanına çevrilirken, hangi kadrolara alım yapılacağı da büyük ölçüde netleşti. Özellikle İKM, zabıt kâtibi, mübaşir ve destek personeli kadroları için açıklanan kontenjanlar dikkat çekerken, adaylar başvuru şartları, KPSS kriterleri ve ilan tarihine ilişkin gelecek resmi açıklamaları bekliyor.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılması planlanan 15 bin personel alımında kadro dağılımına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Başvuru tarihleri henüz açıklanmazken, adaylar resmi ilan takvimine odaklandı.



Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

2026 yılında kamu personeli olmak isteyen adayların yakından takip ettiği Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımına ilişkin süreç gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan personel alımının yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtilirken, başvuru takvimi için resmi açıklama bekleniyor.

Yetkililerden yapılan bilgilendirmelere göre alımların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Ancak şu ana kadar başvuru tarihleri ve ilan süreciyle ilgili resmi duyuru yayımlanmadı.

Kulislerde başvuruların yıl içinde başlayabileceği konuşulsa da, sürece ilişkin kesin bilgiler yalnızca Adalet Bakanlığı’nın yayımlayacağı resmi ilanla netlik kazanacak.

Kadro ve branş dağılımında hangi pozisyonlar yer aldı?

Adalet Bakanlığı’nın planlanan 15 bin personel alımında öne çıkan kadro dağılımı şu şekilde sıralandı:

Zabıt kâtibi: 5 bin 259 kişi

İnfaz ve koruma memuru (İKM): 4 bin 508 kişi

Destek personeli: 1.300 kişi

Mübaşir: 1.041 kişi

İcra kâtibi: 900 kişi

Koruma ve güvenlik görevlisi: 524 kişi

Psikolog: 410 kişi

Teknisyen: 322 kişi

Büro personeli: 316 kişi

Hemşire: 286 kişi

Sosyal çalışmacı: 90 kişi



Adaylar resmi duyuruyu bekliyor

Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru şartları, KPSS kriterleri, yaş sınırı ve başvuru ekranı gibi detayların resmi ilanla birlikte açıklanması bekleniyor.

Adaylar, başvuru sürecine ilişkin gelişmeleri Adalet Bakanlığı ve ilgili resmi kurumların duyuruları üzerinden takip ediyor.