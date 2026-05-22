Bayram boyunca Kayseri’de hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Kayseri’de bayram süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin altında seyredeceğini açıkladı.

Meteoroloji’den Kayseri için bayram havası açıklaması

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı bildirildi. Açıklamaya göre Kayseri’de bayram boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre, önümüzdeki hafta sonu ile 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü boyunca bölgede yağışlı hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bayramın her günü için yağış tahmini

Meteoroloji’nin paylaştığı tahminlere göre bölgede beklenen hava durumu şöyle:

Arife günü: Bölge genelinde çok bulutlu hava beklenirken, Kayseri ve Sivas çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Bayramın 1. günü: Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramın 2. günü: Yağışlı havanın etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

Bayramın 3. günü: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın devam edeceği bildirildi.

Bayramın 4. günü: Bölge genelinde yine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak