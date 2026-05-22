Bayram boyunca Kayseri'de hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

21:2222/05/2026, Cuma
Kayseri’de bayram boyunca hava durumu yağışlı geçecek. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı süresince kent genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Arife gününden itibaren etkili olması beklenen yağışların bayramın dört günü boyunca devam edeceği belirtilirken, vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri istendi.

Kayseri’de bayram süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin altında seyredeceğini açıkladı.

Meteoroloji’den Kayseri için bayram havası açıklaması

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı bildirildi. Açıklamaya göre Kayseri’de bayram boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre, önümüzdeki hafta sonu ile 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü boyunca bölgede yağışlı hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bayramın her günü için yağış tahmini

Meteoroloji’nin paylaştığı tahminlere göre bölgede beklenen hava durumu şöyle:

Arife günü: Bölge genelinde çok bulutlu hava beklenirken, Kayseri ve Sivas çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Bayramın 1. günü: Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramın 2. günü: Yağışlı havanın etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

Bayramın 3. günü: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın devam edeceği bildirildi.

Bayramın 4. günü: Bölge genelinde yine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, bayram süresince hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirtti. Yetkililer, özellikle dışarıda vakit geçirecek vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmeleri gerektiğini ifade etti.

