Bankalar Pazartesi açık mı, kapalı mı olacak? Kurban Bayramı tatili 25-26 Mayıs bankalar kapalı mı, kaça kadar açık?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte bankaların çalışma durumu vatandaşların gündemine geldi. 25 Mayıs Pazartesi günü bankaların açık olup olmadığı, para transferi ve şube işlemleri olan milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. EFT, FAST ve diğer bankacılık işlemleri için planlama yapan vatandaşlar net açıklamaları bekliyor.
25 Mayıs Pazartesi Bankalar Açık mı, Çalışıyor mu?
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü tüm kamu ve özel bankalar (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi vb.) normal çalışma düzeninde açık olacaktır. Kurban Bayramı resmi tatili henüz başlamadığı için 25 Mayıs Pazartesi günü herhangi bir tatil uygulaması bulunmamaktadır. Banka şubeleri sabah açılış saatinden akşam kapanış saatine kadar tam gün esasıyla hizmet vermeye devam edecektir. Bu tarihte yapılacak EFT, FAST ve havale gibi para transferleri de normal gün düzeninde hesaplara aktarılacaktır
26 Mayıs Salı (Arefe Günü) Bankalar Açık mı, Kaça Kadar Açık?
2026 Kurban Bayramı Arefe günü olan 26 Mayıs Salı günü resmi tatil yarım gündür. Bu nedenle bankaların çalışma saatleri değişiklik gösterecektir:
Bankaların Açılış Saati: Bankalar 26 Mayıs Salı günü sabah standart saatlerinde (09:00) açılacaktır.
Bankaların Kapanış Saati: Resmi tatil saat 13.00 itibarıyla başladığı için banka şubeleri saat 12:30 veya en geç 13:00'e kadar işlem kabul edecektir. Öğleden sonra ise tüm banka şubeleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.