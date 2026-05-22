Bayram alışverişi öncesi gözler zincir marketlerde: 25 Mayıs’ta marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK ve Migros çalışma saatleri

25 Mayıs Pazartesi günü marketlerin açık olup olmayacağı, Kurban Bayramı öncesi alışveriş planı yapan milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bayram arifesine saatler kala BİM, A101, ŞOK Market ve Migros şubelerinin 25 Mayıs çalışma saatleri araştırılırken, “Marketler açık mı, kaçta kapanacak?” sorusu arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasına girdi. Özellikle temel ihtiyaç alışverişini son güne bırakan vatandaşlar için zincir marketlerin bayram öncesi mesai düzeni netleşti.

Kurban Bayramı öncesinde alışveriş yoğunluğu artarken, vatandaşlar 25 Mayıs Pazartesi günü marketlerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Bayram arifesinin 26 Mayıs Salı gününe, Kurban Bayramı’nın ilk gününün ise 27 Mayıs’a denk gelmesi nedeniyle gözler zincir marketlerin çalışma düzenine çevrildi.

Edinilen bilgilere göre 25 Mayıs Pazartesi günü marketler normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek. BİM, A101, ŞOK Market ve Migros şubelerinde olağan mesai düzeninin uygulanması bekleniyor.

Bayram öncesindeki son iş gününde temel ihtiyaç alışverişini tamamlamak isteyen vatandaşlar, zincir marketlerin kapanış saatlerini de merak ediyor.

Marketlerin genel çalışma saatleri şu şekilde belirtiliyor:

BİM: Genellikle 09.00 – 21.00 A101: Genellikle 09.00 – 21.00 ŞOK Market: Genellikle 09.00 – 21.00 Migros: Şubeye göre 09.00 – 21.00 veya 22.00

Çalışma saatlerinin şubeye ve bölgeye göre değişiklik gösterebileceği ifade ediliyor.