25 Mayıs’ta kuyumcular açık mı, kapalı mı olacak sorusu Kurban Bayramı öncesi en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Altın ve takı alışverişi yapacak vatandaşlar, 25 Mayıs Pazartesi günü kuyumcuların çalışma saatlerini ve bayram sürecindeki uygulamaları merak ediyor. Resmi tatil takvimiyle birlikte kuyumcuların açık olup olmayacağı netleşirken, özellikle AVM’lerdeki mağazalar ile mahalle kuyumcuları arasındaki çalışma farkı dikkat çekiyor. Bayram öncesi mağduriyet yaşamamak isteyen vatandaşların ise kuyumcuların güncel çalışma durumunu önceden kontrol etmesi öneriliyor.

25 Mayıs'ta kuyumcular açık mı?

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü kuyumcular, normal çalışma düzeni kapsamında hizmet vermeye devam edecek.

Kurban Bayramı arifesinin 26 Mayıs Salı gününe, bayramın birinci gününün ise 27 Mayıs Çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle 25 Mayıs resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle Türkiye genelindeki kuyumcuların büyük bölümünün normal mesai saatlerinde açık olması bekleniyor.

Altın ve takı alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, gün boyunca işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kurban Bayramı'nda kuyumcular kapalı olacak mı?

Kurban Bayramı süresince kuyumcuların çalışma durumu ise işletmelere göre değişiklik gösterebiliyor.

Genel uygulamada, özellikle mahalle aralarında faaliyet gösteren küçük ölçekli kuyumcuların önemli bir kısmı resmi tatil nedeniyle bayram boyunca kapalı oluyor.

Öte yandan bazı işletmeler faaliyetlerini sürdürebiliyor:

Alışveriş merkezlerinde bulunan kuyumcular İşlek caddelerde hizmet veren büyük mağazalar Yoğun müşteri trafiğine göre özel çalışma kararı alan işletmeler

Bu nedenle bayram sürecinde tüm kuyumcuların kapalı olacağı yönünde genel bir değerlendirme yapmak mümkün olmuyor.