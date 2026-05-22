Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı.
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Interpol nezdinde işlemler başlatılarak, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş'ın ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, ABD'de bulunan firari şüpheli Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin süreç, Adalet Bakanlığınca başlatılmıştı.
