Avrupa kupalarına gidecek Türk takımları netleşti. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda sezonun tamamlanmasının ardından Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki yeri kesinleşirken, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in Avrupa’daki rotası da belli oldu. Hangi takım hangi turnuvada oynayacak, eleme süreci nasıl işleyecek? İşte 2025-2026 sezonunda Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek ekipler ve katılacakları organizasyonlar.

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun tamamlanmasının ardından Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar netleşti. Galatasaray doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılırken, Fenerbahçe elemelerde mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun sona ermesi ve Ziraat Türkiye Kupası finalinin tamamlanmasının ardından Türkiye’den Avrupa kupalarına katılacak takımlar kesinleşti. Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına katılma hakkı elde etti.

Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılım hakkı kazandı. Bordo-mavili ekip, kupadaki şampiyonlukla birlikte Avrupa arenasında önemli bir avantaj elde etti.

Türkiye Kupası final sonucunun ardından lig sıralamasındaki Avrupa dağılımı da netlik kazandı.

Türkiye Kupası’nın Trabzonspor tarafından kazanılması sonrası Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi bileti aldı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek.

Kupayı kaybeden Konyaspor sonrası Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden son takım ise Süper Lig’i beşinci sırada tamamlayan İstanbul Başakşehir oldu.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek.

Türkiye’den Avrupa kupalarına katılacak takımlar ve organizasyonlar şöyle:

Galatasaray — UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı Fenerbahçe — UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Trabzonspor — UEFA Avrupa Ligi play-off turu Beşiktaş — UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu İstanbul Başakşehir — UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu

