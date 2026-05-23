Emekli maaş ödeme tarihleri SGK açıklama! SSK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri yeniden gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşların hangi tarihlerde yatırıldığını ve ödeme takviminde herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor.
SSK EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?
4A SSK kapsamındaki emeklilerin 2026 Mayıs dönemi gelir ve aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek.
Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olan emekliler, ödemelerini mevcut ödeme günlerinde aldı.
Ödeme günü 23 ve 24 olan emeklilerin maaş ve ikramiyeleri 21 Mayıs tarihinde hesaplara yattı.
Ödeme günü 25 ve 26 olan emekliler ise ödemelerini 22 Mayıs tarihinde aldı.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI YATTI MI?
4B Bağ-Kur kapsamındaki emekliler için de ödeme tarihleri belli oldu.
Ödeme günü 25 ve 26 olan Bağ-Kur emeklilerinin Mayıs ayı aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 21 Mayıs tarihinde yatırıldı. Ödeme günü 27 ve 28 olan Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 22 Mayıs tarihinde aldı.
EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ YATTI MI?
4C Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 20 Mayıs tarihinde ödendi. Böylece emeklilerin bayram öncesi maaş ve ikramiye ödemeleri tamamlanmış oldu.