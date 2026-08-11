Yapılan iyileştirmeler sadece menzili uzatmakla kalmıyor, gücün 190 PS’ye ve torkun 350 Nm’ye yükseltilmesiyle performansta da önemli artış sağlanıyor. Hem Capri hem de Explorer modelleri artık 0-100 km/s hızlanmasını 8,0 saniyede tamamlayarak çok daha dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu güncellemenin en önemli unsurlarından biri olan yeni lityum-demir fosfat (LFP) batarya teknolojisi, sadece daha yüksek dayanıklılık sunmakla ve yüksek talep gören hammaddelere bağımlılığı azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerin batarya performansından endişe duymadan araçlarını düzenli olarak yüzde 100 kapasiteye kadar şarj etmelerine de olanak tanıyor. Bu da uzun yolculukları çok daha pratik hale getirerek kullanıcılara daha fazla rahatlık ve esneklik sağlıyor.



