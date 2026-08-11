Ford’un elektrikli ikilisi güçlendi: Daha fazla menzil daha fazla güç
Ford Capri ve Explorer’ın standart menzilli modellerinin, yeni lityum-demir fosfat (LFP) batarya tasarımı ve geliştirilmiş elektrik motoru teknolojisi sayesinde daha uzun menzil ve daha yüksek performans sunduğu açıklandı.
Ford Türkiye, Elektriğin Ford Çağı’nı açtığı yeni tamamen elektrikli Explorer ve Capri modellerinde önemli geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Müşterilere yeni yerler keşfetme ve yolculukların tadını çıkarmada daha fazla özgürlük ve erişebilirlik sunmak üzere tasarlanan bu yenilikler, güç ve tork artışının yanı sıra daha uzun menzil ve kullanım esnekliği sağlıyor.
Yapılan açıklamaya göre, güncellenen elektrik motoru, standart menzilli Capri ve Explorer modellerinde 123 km’ye varan bir menzil artışı getiriyor. Explorer’da yapılan geliştirmeler ile menzil şehir içinde 496 km’den 619 km’ye kadar çıkıyor ve yüzde 25’lik bir artış sağlanıyor. (WLTP Karma Menzil ise 378 km’den 440 km’ye ulaşıyor.)
Capri’nin şehiriçi menzili ise yüzde 24’lük artışla 471 km’den 586 km’ye kadar çıkıyor. (WLTP Karma Menzil ise 373 km’den 437 km’ye ulaşıyor.) Bu değer, pek çok müşterinin günlük hayatı için önemli olan 500 km eşiğini rahatlıkla aşıyor. Ayrıca 105 kW DC hızlı şarj kullanıldığında bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa ulaşması sadece 26 dakika sürüyor.
Yapılan iyileştirmeler sadece menzili uzatmakla kalmıyor, gücün 190 PS’ye ve torkun 350 Nm’ye yükseltilmesiyle performansta da önemli artış sağlanıyor. Hem Capri hem de Explorer modelleri artık 0-100 km/s hızlanmasını 8,0 saniyede tamamlayarak çok daha dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu güncellemenin en önemli unsurlarından biri olan yeni lityum-demir fosfat (LFP) batarya teknolojisi, sadece daha yüksek dayanıklılık sunmakla ve yüksek talep gören hammaddelere bağımlılığı azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerin batarya performansından endişe duymadan araçlarını düzenli olarak yüzde 100 kapasiteye kadar şarj etmelerine de olanak tanıyor. Bu da uzun yolculukları çok daha pratik hale getirerek kullanıcılara daha fazla rahatlık ve esneklik sağlıyor.
Tüm bu yenilikler, Ford’un ürün gamındaki sürekli iyileştirme kararlılığının bir göstergesi. Şirket; ürettiği her Ford modelinin, markanın temel değerlerinin merkezinde yer alan özgün tasarım DNA’sını, karakteristik sürüş dinamiklerini ve macera ruhunu taşımasına büyük önem veriyor.
Açıklamaya göre, şirketin Almanya’daki Köln Elektrikli Araç Merkezi’nde üretilen ilk tam elektrikli SUV’si olan ve tasarımıyla 2024 Red Dot Tasarım Ödülü’nün sahibi olan Ford Explorer; 472 litrelik bagaj kapasitesi, geniş iç hacmi ve teknoloji harikası donanımlarıyla modern aileler ve macera tutkunları için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ford Explorer; 14.6" SYNC Move ekran, 17 litrelik mega saklama alanı, ambiyans aydınlatma ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle sınıfında öne çıkıyor. Yeni batarya teknolojisine sahip 2026 model Explorer’ın Select Standart Menzil 140 kW RWD versiyonu, Premium Standart Menzil 140 kW RWD versiyonu satışa sunuluyor.
Ford Explorer gibi Köln’de üretilen Capri modeli; 12 ultrasonik sensör, beş kamera ve üç radar kullanarak gelişmiş sürücü destek sistemleriyle araç kullanıcısına güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Panoramik cam tavanı, Matrix LED farları, B&O ses sistemi ve 572 litrelik geniş bagaj hacmi gibi özellikleriyle öne çıkan Capri’nin yeni batarya teknolojisine sahip 2026 model yılı Premium Standart Menzil 140 kW RWD versiyonu satışa sunuluyor.
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