Kolay kolay arıza vermiyor: Sanayide sağlamlığıyla öne çıkan otomatik şanzımanlı arabalar
Sağlam otomatik şanzımanlı arabalar, ikinci el araç alırken düşük arıza riski ve uzun kullanım ömrü arayanların öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Toyota, BMW, Mercedes, Honda ve Volvo modellerinde kullanılan Aisin, ZF 8HP, Honda 5AT ve 5G-Tronic gibi dayanıklı otomatik şanzımanları ve hangi araçlarda bulunduğunu listeledik.
Sağlam otomatik şanzımanlı arabalar arasında Toyota, Volvo, BMW, Honda ve Mercedes'in farklı modellerinde kullanılan bazı tork konvertörlü sistemler öne çıkıyor. Düzenli bakım ve doğru şanzıman yağı kullanımı, bu sistemlerin yüksek kilometrelerde sorunsuz çalışabilmesinde önemli rol oynuyor.
Dayanıklılığıyla öne çıkan otomatik şanzımanlar
Otomatik otomobil tercihinde motor kadar şanzımanın yapısı ve bakım geçmişi de önem taşıyor. Sağlam otomatik şanzımanlı arabalar arasında özellikle klasik tork konvertörlü ve görece daha sade mekanik yapıya sahip bazı sistemler, yüksek kilometrelerdeki dayanıklılıklarıyla öne çıkıyor.
Toyota modellerinde kullanılan Aisin U340E ve U341E'den Mercedes'in 5G-Tronic sistemine kadar farklı üreticilerin şanzımanlarında ortak nokta ise düzenli bakım ve uygun yağ kullanımı olarak öne çıkıyor.
Listede yer alan başlıca şanzımanlar şöyle:
- Aisin U340E / U341E
- Aisin TF-80SC
- ZF 8HP serisi
- Honda 5AT
- Mercedes 5G-Tronic
Aisin U340E ve U341E hangi araçlarda kullanılıyor?
Toyota'nın bazı modellerinde kullanılan Aisin üretimi U340E ve U341E, klasik tork konvertörlü otomatik şanzıman yapısına sahip.
Bu şanzımanların yer aldığı modeller arasında şunlar bulunuyor:
- Toyota Corolla E120
- Toyota Corolla E150 1.6 atmosferik
- Toyota Avensis T25
- Toyota Yaris XP90
Karmaşık mekatronik sistemlere sahip olmaması ve hidrolik yapısı, bu şanzımanların dayanıklılık açısından öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor. Düzenli yağ değişimi yapılan örneklerin 500 bin kilometrenin üzerine çıkabildiği belirtiliyor.
Aisin TF-80SC yüksek tork kapasitesiyle öne çıkıyor
Altı ileri tork konvertörlü Aisin TF-80SC, farklı markaların orta ve üst sınıf otomobillerinde kullanılan şanzımanlardan biri.
Şanzımanın kullanıldığı modeller arasında:
- Volvo S60 P3
- Volvo V70 P3
- Peugeot 508 I
- Ford Mondeo MK4
- Opel Insignia A
bulunuyor.
TF-80SC'nin güçlü yönlerinden biri yüksek tork taşıma kapasitesi. Soğutma sisteminin yeterli çalışması durumunda balata ve kavrama parçalarının uzun süre kullanılabildiği belirtiliyor.
Bu şanzımanda dikkat edilmesi gereken temel noktalardan biri de yağ bakımı. Yağın "ömürlük" olduğu yönündeki yaklaşım yerine belirli aralıklarla şanzıman yağının değiştirilmesi, sistemin kullanım ömrü açısından önem taşıyor.
ZF 8HP hangi otomobillerde bulunuyor?
ZF 8HP serisi, hızlı vites geçişleri ile dayanıklılığı bir arada sunan otomatik şanzımanlardan biri olarak öne çıkıyor.
Bu serinin farklı versiyonlarının kullanıldığı araçlardan bazıları şöyle:
- BMW F30
- BMW G30
- BMW F10'un bazı versiyonları
- Audi A6 C7'nin bazı motor seçenekleri
- Jeep Grand Cherokee WK2
Planet dişli sistemi ve hidrolik kontrol ünitesiyle çalışan ZF 8HP serisinin, yüksek kilometrelerde de performansını koruyabildiği belirtiliyor.
Honda 5AT daha sade yapısıyla dikkat çekiyor
Honda'nın klasik beş ileri otomatik şanzımanı 5AT, çift kavramalı şanzımanlara kıyasla daha sade bir mekanik yapıya sahip.
Honda 5AT'nin kullanıldığı modeller arasında:
- Honda Civic FD6
- Honda Accord CL7
- Honda CR-V RE
yer alıyor.
Doğru ATF şanzıman yağının kullanılması ve düzenli bakım yapılması halinde sistem uzun yıllar sorunsuz çalışabiliyor. Özellikle Honda Civic FD6, yüksek kilometrelerde kullanılabilen modeller arasında gösteriliyor.
Mercedes 5G-Tronic uzun kullanım ömrüyle biliniyor
Mercedes'in beş ileri otomatik şanzımanı 5G-Tronic de klasik tork konvertörlü yapıya sahip sistemlerden biri.
Şanzımanın bulunduğu modeller arasında:
- Mercedes W210
- Mercedes W211
- Mercedes W203
- Mercedes W220
bulunuyor.
Güçlü iç mekanik bileşenleri sayesinde yoğun kullanım koşullarında da uzun süre hizmet verebildiği belirtilen 5G-Tronic'in, düzenli bakım yapılan bazı örneklerde 700 bin kilometrenin üzerine çıktığı ifade ediliyor.
Otomatik şanzımanda bakım belirleyici oluyor
Listede yer alan otomatik şanzımanların farklı teknik özellikleri bulunsa da dayanıklılık konusunda ortak nokta düzenli bakım olarak öne çıkıyor.
Özellikle şanzıman yağının doğru ürünle ve uygun aralıklarla değiştirilmesi, soğutma sisteminin sağlıklı çalışması ve bakımın aksatılmaması, yüksek kilometrelerde sorunsuz kullanım açısından önem taşıyor.
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