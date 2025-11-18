'PİLLER BİZİM KENDİ ÜRETİMİMİZ'





UR-06E isimli aracın yüzde 67'sinin yerli üretim malzemelerle yapıldığını söyleyen Karakurt, "Aracımızı tasarlarken 37 kişiydik. Fakat şu an takımımız 63 kişiden oluşmakta. Takımdaki arkadaşlarımız elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, otomotiv mühendisliği, bilgisayar mühendisliği başta olmak üzere üniversitedeki tüm bölümlerden arkadaşlarımız, bu takımda yer alıyor. Aracımız yüzde 67 yerlilik oranına sahip. Motoru yurt dışından temin ediyoruz. Piller bizim kendi üretimimiz. Okulumuzun sunmuş olduğu imkanlar dahilinde akü ve şaseyi kendimiz ürettik. Bunun dışında aracın kanatlarını da kendimiz yaptık. Aracımızın üretim süreci, firmaların destekleri ve öğrenci arkadaşlarımızın gece gündüz demeden atölyede geçirmiş oldukları zamanlarla ortaya çıktı" diye konuştu.