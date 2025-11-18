Bursa'da Uludağ Üniversitesi öğrencileri, yüzde 67'sini yerli imkanlarla ürettikleri 'UR-06E' isimli elektrikli yarış araçları ile uluslararası yarışmalara katılarak Türkiye'yi temsil ediyor. Kendi kategorisinde Avrupa ve Çin'de yarışmalara katılan ilk Türk takımı olan öğrenciler, 100 kilometreye 3,6 saniyede çıkan araçlarını geliştirip, 2,4 saniyeye düşürerek kategorisindeki en hızlı aracı yapmayı hedefliyor.
Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Topluluğu (OTTOSEM), bu yıl 'OTTOSEM Etkinliği'nin 4’üncüsünü düzenledi. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; alanında uzman kurumların temsilcileri, mühendis ve yöneticileri konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte, yüzde 67'si yerli üretim olan ve Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı 'UR-06E' isimli elektrikli yarış aracı, katılımcı ve öğrenciler tarafından ilgi gördü.
Üniversitenin tüm bölümlerinden 37 öğrenci ile başlanan elektrikli yarış aracının yapımında şu an 63 kişi çalışıyor. Sıfırdan 100 kilometreye 3,6 saniyede çıkabilen araç, yurt dışında düzenlenen yarışmalarda Türkiye'yi temsil ediyor.
'YARIŞMALARDAKİ EN HIZLI ARACI YAPMAYI HEDEFLİYORUZ'
Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği öğrencisi Berkay Karakurt, "Racing Formula SAE takımımız, Türkiye'deki en eski kulüplerden olmanın yanı sıra İngiltere ve Avrupa’da yarışlara katılan ilk Türk takımı olma özelliğini taşıyor. Bunun yanında 2020 yılında 5 içten yanmalı araç üreterek, günümüze kadar geldik. 2020 yılının ardından pandemi ve deprem felaketleri yaşadık...
Şimdiyse tekrar ayağa kalkarak, elektrikli bir araçla pistlere geri döndük. Bu yıl 'UR-06E' isimli aracımızın üretimini tamamladık. Bu araçla Türkiye, Romanya ve Çin olmak üzere 3 farklı yarışmaya katılım sağladık. Çin’de yarışmalara katılan ilk Türk takımı olduk. Türkiye'de yapılan yarışlarda Elektrikli Araç Genel Klasman'da ikincilik yaşadık. Seneye Türkiye'nin yarışmalardaki en hızlı aracı olma hedefiyle yola çıkıyoruz" dedi.
'PİLLER BİZİM KENDİ ÜRETİMİMİZ'
UR-06E isimli aracın yüzde 67'sinin yerli üretim malzemelerle yapıldığını söyleyen Karakurt, "Aracımızı tasarlarken 37 kişiydik. Fakat şu an takımımız 63 kişiden oluşmakta. Takımdaki arkadaşlarımız elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, otomotiv mühendisliği, bilgisayar mühendisliği başta olmak üzere üniversitedeki tüm bölümlerden arkadaşlarımız, bu takımda yer alıyor. Aracımız yüzde 67 yerlilik oranına sahip. Motoru yurt dışından temin ediyoruz. Piller bizim kendi üretimimiz. Okulumuzun sunmuş olduğu imkanlar dahilinde akü ve şaseyi kendimiz ürettik. Bunun dışında aracın kanatlarını da kendimiz yaptık. Aracımızın üretim süreci, firmaların destekleri ve öğrenci arkadaşlarımızın gece gündüz demeden atölyede geçirmiş oldukları zamanlarla ortaya çıktı" diye konuştu.
'SIFIRDAN 100'E 2,4 SANİYEDE ÇIKMAYI PLANLIYORUZ'
Araçlarının sıfırdan 100 kilometreye 3,6 saniyede çıktığını söyleyen Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği öğrencisi Furkan Avcı ise "Aracımızın performansını artırarak sıfırdan 100'e 2,4 saniyede çıkmasını planlıyoruz. Şu anda zincir aktarımı kullanıyoruz. Zincir aktarımından en büyük verimi alıp, aracımızı en hızlı şekilde piste sürmeye hazırlanıyoruz. Aracımızın üretim süresi, 6 ile 7 ay arasında değişiyor. Tabii yarış sezonu bitmeden, bir sonraki sezon için Ar-Ge çalışmalarına başlıyoruz" dedi.
'ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİ SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ'
OTTOSEM ile sanayicilerin tecrübelerini paylaştığı ortam oluşturduklarını söyleyen Otomotiv Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan İnan ise "Otomotiv Topluluğu, 15 yıl önce Uludağ Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Kurulduğu günden günümüze amacımız, üniversite-sanayi iş birliğini sağlamak. Bu yıl 4’üncüsünü düzenlediğimiz OTTOSEM etkinliğimizin heyecanını yaşıyoruz. Bu etkinlikle birlikte otomotiv sanayicilerini misafir ederek, bizlere değerli bilgilerini aktarmalarını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.