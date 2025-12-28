Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş'in de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında yapılan yeni operasyonlarda, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Rapçi Ege Karataşlı, Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı.