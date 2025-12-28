Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş'in de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltında

Yeni Şafak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında yapılan yeni operasyonlarda, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Rapçi Ege Karataşlı, Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı.

Soruşturmada manken Şevval Şahin hakkında 'Uyuşturucu madde kullanma' iddiasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şevval Şahin'in yakın arkadaşı çıktı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Buse İskenderoğlu'nun, uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan 2018 Miss Türkiye güzeli Şevval Şahin'in yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.



