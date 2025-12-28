Hatay’da deprem sonrası inşa edilen konutlara ilişkin kura çekilişi süreci, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hatay deprem konut kurası kapsamında gerçekleştirilen çekilişlerde, konut almaya hak kazanan vatandaşlar belirlenirken, Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları resmi kanallar üzerinden duyuruluyor. Açıklanan sonuçlarla birlikte isim listeleri erişime açılıyor ve hak sahipleri, kendilerine tahsis edilen konut bilgilerini e-Devlet ve ilgili kurumların internet sitelerinden sorgulayabiliyor. İşte Hatay deprem konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

1 /10 Hatay deprem konutları kura çekilişi, TOKİ ve AFAD iş birliğiyle gerçekleştirilen deprem konut kurası Hatay, Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları anahtar teslim töreni ardından açıklandı. Asil ve yedek isim listesi e-Devlet AFAD hak sahipliği sorgulama ekranından görüntülenebilir. İşte Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları isim listesi.

