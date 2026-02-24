BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2026! BİLSEM Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? meb.gov.tr

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı BİLSEM ön değerlendirme süreci 15-20 Şubat tarihleri arasında tamamlanırken, sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvime göre sonuçlar meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulama yapabilecek.

1 /4 Özel yetenekli öğrencilerin belirlendiği BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları tamamlandı. Şubat ayında yapılan süreç sonrası gözler sonuç ekranına çevrilirken, bireysel değerlendirme aşamasına geçecek öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

2 /4 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Aralık’ta başlayan BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 20 Şubat 2026 tarihinde sona erdi. 2026 takvimine göre, ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek. Bu tarihte bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesi duyurulacak. Sonuçlar MEB’in resmi sistemleri üzerinden erişime açılacak.

3 /4 BİLSEM bireysel değerlendirme süreci ne zaman başlayacak? Bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrenciler için süreç şu şekilde ilerleyecek: 30 Mart 2026: Bireysel değerlendirme giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. 06 Nisan – 19 Haziran 2026: Bireysel değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek. Bu aşamada öğrenciler genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanlarında detaylı değerlendirmeye alınacak.