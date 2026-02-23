Yeni Şafak
Cemre düşme tarihleri 2026: İkinci cemre düştü mü, hangi gün? Cemrelerin sırası ve gün gün takvimi

19:5923/02/2026, Pazartesi
2026 cemre düşme tarihleri Türkiye genelinde yeniden gündemde. Baharın habercisi olarak bilinen cemreler, halk takvimine göre havaya, suya ve toprağa birer hafta arayla düşüyor. İlk cemre Şubat ayında havaya inerken, ikinci ve üçüncü cemrenin tarihleri de netleşti.

Türkiye’de her yıl Şubat ayının son günlerinde gündeme gelen cemre düşme tarihleri 2026 takvimiyle birlikte yeniden araştırılıyor. Baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesi; sırasıyla havaya, suya ve toprağa gerçekleşiyor. Halk inanışına göre doğadaki ısınma süreci bu takvimle başlıyor ve Mart ayına doğru sıcaklık artışı hız kazanıyor.

İlk cemre havaya düştü mü?

2026 yılı için ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşüyor. Bu tarih, kışın sert yüzünün yavaş yavaş geride kalmaya başladığını ifade ediyor. Güneş ışınlarının etkisinin artmasıyla birlikte atmosferdeki soğuk hava dalgası kırılmaya başlıyor. Cemrelerin ilki her zaman havaya düşerek ısınma sürecinin başlangıcını temsil ediyor.

2. cemre ne zaman ve nereye düşecek?

İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek. Halk takvimine göre bu aşamada denizler, göller ve akarsular ısınmaya başlıyor. Soğuk su kütlelerinde çözülme süreci hızlanırken, doğadaki değişim daha görünür hale geliyor. Özellikle Anadolu’da çiftçilikle uğraşan kesim için bu dönem, bahar hazırlıklarının işareti kabul ediliyor.

3. cemre toprağa ne zaman düşer?

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. Toprağın ısınmasıyla birlikte kır çiçeklerinin açması, ağaçlara su yürümesi ve tarımsal hareketliliğin artması beklenir. Cemre takvimi tamamlandığında, baharın Türkiye genelinde etkisini daha belirgin şekilde göstermesi öngörülür.

Cemre düşme sırası neden önemli?

Halk inanışına göre ısınma süreci belirli bir düzende gerçekleşir. Önce hava ısınır, ardından su kütleleri bu değişime tepki verir, en son ise toprak ısınır. Bu sıralama, doğanın uyanışının aşamalı bir süreç olduğuna işaret eder. Ancak cemrelerin düşmesi kesin olarak kışın sona erdiği anlamına gelmez. Mart ayında zaman zaman kısa süreli soğuk hava dalgaları görülebilir.


Cemre nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan cemre; “kor” ya da “ateş parçası” anlamına gelir. Anadolu kültüründe kıştan bahara geçişin sembolü olarak kabul edilir. Bilimsel açıdan ise güneş ışınlarının dikleşmesiyle birlikte atmosfer ve yeryüzündeki ısınma evrelerini ifade eden bir halk takvimi geleneğidir.

