Cemre düşme tarihleri 2026: İkinci cemre düştü mü, hangi gün? Cemrelerin sırası ve gün gün takvimi

Cemre düşme sırası neden önemli?

Halk inanışına göre ısınma süreci belirli bir düzende gerçekleşir. Önce hava ısınır, ardından su kütleleri bu değişime tepki verir, en son ise toprak ısınır. Bu sıralama, doğanın uyanışının aşamalı bir süreç olduğuna işaret eder. Ancak cemrelerin düşmesi kesin olarak kışın sona erdiği anlamına gelmez. Mart ayında zaman zaman kısa süreli soğuk hava dalgaları görülebilir.



