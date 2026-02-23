Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı: Başvuru tarihi açıklandı mı? Sözleşmeli personel alımı detayları

Başvuru süreci ne zaman başlayacak?





Sağlık Bakanlığı işçi ve sözleşmeli personel alımı için takvim henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu nedenle 2026 sürecinin de benzer şekilde nisan–mayıs döneminde başlaması öngörülüyor.





Adaylar tercih işlemlerini, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna göre gerçekleştirecek. Başvurular, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr

) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak yapılacak.