Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı: Başvuru tarihi açıklandı mı? Sözleşmeli personel alımı detayları

Sağlık Bakanlığı personel alımı süreciyle ilgili bekleyiş sürüyor. 2026 yılı için duyurulan 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli kadrosunun dağılımı kamuoyuyla paylaşılırken, başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Türkiye genelinde görev almak isteyen binlerce aday, “Sağlık Bakanlığı işçi ve sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor.
Başvuru süreci ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı işçi ve sözleşmeli personel alımı için takvim henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu nedenle 2026 sürecinin de benzer şekilde nisan–mayıs döneminde başlaması öngörülüyor.
Adaylar tercih işlemlerini, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna göre gerçekleştirecek. Başvurular, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr
) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak yapılacak.
Kadro ve branş dağılımı netleşti
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 2026 personel alımı kapsamında toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Kadroların büyük bölümünü uzman tabipler oluşturuyor.
Açıklanan dağılıma göre 22 bin 983 uzman doktor, 3 bin 652 doktor alınacak. Ayrıca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire ve 25 sağlık teknikeri kadrosu bulunuyor. Bu tablo, Türkiye genelinde özellikle hekim ihtiyacının karşılanmasına öncelik verildiğini ortaya koyuyor.
Sağlık hizmetlerinde kapasite artışı hedefleniyor
Sağlık Bakanlığı’nın 2026 personel alımı, ülke genelindeki kamu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla planlandı. Özellikle uzman doktor kadrolarındaki yüksek sayı, hastanelerdeki hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Başvuru sürecine ilişkin resmi açıklama yapıldığında, detaylar yine Resmi Gazete ve ÖSYM kanalları üzerinden duyurulacak. Adayların güncel gelişmeleri Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’nin resmi internet sitelerinden takip etmesi gerekiyor.