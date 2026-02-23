Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
YKS başvurularında son gün ne zaman? 2026 YKS üniversite sınav başvuru ücreti ve TYT, AYT, YDT oturum tarihleri

YKS başvurularında son gün ne zaman? 2026 YKS üniversite sınav başvuru ücreti ve TYT, AYT, YDT oturum tarihleri

21:4623/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
YKS 2026 başvuruları için son tarih ve ücret detayı
YKS 2026 başvuruları için son tarih ve ücret detayı

2026 YKS başvuru süreci 6 Şubat’ta başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre TYT, AYT ve YDT oturumları için başvurular 2 Mart 2025’te tamamlanacak. Süreyi kaçıran adaylar için geç başvuru tarihleri de ilan edildi. Üniversite hayali kuran yüz binlerce genç için takvim ve ücret bilgileri netleşti.

2026 YKS başvuru süreci 6 Şubat’ta başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre TYT, AYT ve YDT oturumları için başvurular 2 Mart 2025’te tamamlanacak. Süreyi kaçıran adaylar için geç başvuru tarihleri de ilan edildi. Üniversite hayali kuran yüz binlerce genç için takvim ve ücret bilgileri netleşti.

Türkiye genelinde üniversiteye girişte belirleyici olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru maratonu başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen süreçte adayların en çok araştırdığı konu, YKS başvuru süresinin hangi tarihte sona ereceği oldu.

YKS başvuruları ne zaman sona eriyor?

ÖSYM’nin yayımladığı resmi kılavuz doğrultusunda 6 Şubat’ta başlayan başvurular 2 Mart 2025 tarihinde tamamlanacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılmak isteyen adayların, belirtilen süre içinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Başvuru işlemleri ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılırken, sınav ücretleri e-Ödemeler platformu ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılabiliyor. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular geç başvuru kapsamında değerlendirilecek.

YKS başvuru ücreti 2026

2026 YKS kapsamında her bir oturum için belirlenen ücret 700 TL olarak açıklandı. Birden fazla sınav oturumuna katılacak adaylar, seçtikleri test sayısına göre ödeme yapacak. Ücret yatırma işleminin başvuru süresi içinde tamamlanması gerekiyor.

Geç başvuru tarihleri açıklandı

Takvime göre geç başvuru süreci 10 Mart 2026’da başlayacak ve 12 Mart 2026 saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlayan adaylar, geç başvuru hükümlerine tabi olacak.

TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre oturum tarihleri şöyle:

TYT: 20 Haziran 2026 Cumartesi, saat 10.15

AYT: 21 Haziran 2026 Pazar, saat 10.15

YDT: 21 Haziran 2026 Pazar, saat 15.45

Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca adayın katılacağı YKS 2026 sürecinde, başvuru ve ücret işlemlerinin takvim doğrultusunda tamamlanması büyük önem taşıyor.

#yks
#yks 2026
#yks başvuruları
#üniversite sınavı
#ösym
#ölçme seçme ve yerleştirme merkezi
#temel yeterlilik testi
#sınav başvurusu
#sınav ücreti
#üniversiteye giriş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 24 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adana, Antalya il il imsak vakitleri