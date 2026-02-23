YKS başvurularında son gün ne zaman? 2026 YKS üniversite sınav başvuru ücreti ve TYT, AYT, YDT oturum tarihleri

2026 YKS başvuru süreci 6 Şubat’ta başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre TYT, AYT ve YDT oturumları için başvurular 2 Mart 2025’te tamamlanacak. Süreyi kaçıran adaylar için geç başvuru tarihleri de ilan edildi. Üniversite hayali kuran yüz binlerce genç için takvim ve ücret bilgileri netleşti.

Türkiye genelinde üniversiteye girişte belirleyici olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru maratonu başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen süreçte adayların en çok araştırdığı konu, YKS başvuru süresinin hangi tarihte sona ereceği oldu.

YKS başvuruları ne zaman sona eriyor?

ÖSYM’nin yayımladığı resmi kılavuz doğrultusunda 6 Şubat’ta başlayan başvurular 2 Mart 2025 tarihinde tamamlanacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılmak isteyen adayların, belirtilen süre içinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Başvuru işlemleri ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılırken, sınav ücretleri e-Ödemeler platformu ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılabiliyor. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular geç başvuru kapsamında değerlendirilecek.

YKS başvuru ücreti 2026

2026 YKS kapsamında her bir oturum için belirlenen ücret 700 TL olarak açıklandı. Birden fazla sınav oturumuna katılacak adaylar, seçtikleri test sayısına göre ödeme yapacak. Ücret yatırma işleminin başvuru süresi içinde tamamlanması gerekiyor.

Geç başvuru tarihleri açıklandı

Takvime göre geç başvuru süreci 10 Mart 2026’da başlayacak ve 12 Mart 2026 saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlayan adaylar, geç başvuru hükümlerine tabi olacak.

TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre oturum tarihleri şöyle:

TYT: 20 Haziran 2026 Cumartesi, saat 10.15

AYT: 21 Haziran 2026 Pazar, saat 10.15

YDT: 21 Haziran 2026 Pazar, saat 15.45