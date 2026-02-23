Yeni Şafak
Bayram tatili ne zaman, kaç gün olacak? İşte 2026 Ramazan Bayramı tarihi

14:0323/02/2026, Pazartesi
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ramazan Bayramı'nın tarihi merak konusu oldu. Diyanet takvimine göre 2026 yılı Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Bayram tatili ne zaman, kaç gün olacak? Bayram tatili ve ara tatil birleşecek mi? İşte 2026 Ramazan Bayramı tarihi

2026 yılında baharın ilk günlerine denk gelen bayram coşkusu, aynı zamanda yılın ilk uzun tatil fırsatını da beraberinde getiriyor. Peki, 2026 Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün sürecek?

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu.

İşte resmi takvim:

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
















BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2026 Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlıyor. Arife günü ise 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın hafta sonuyla birleşmesi, kısa ama keyifli bir mola imkanı sunarken; gözler 16-17-18 Mart tarihlerinin tatil ilan edilip edilmeyeceğine çevrilmiş durumda.

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin sadece 3,5 gün olması bekleniyor.




#ramazan bayramı
#bayram
#bayram tatili
