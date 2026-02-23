BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2026 Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlıyor. Arife günü ise 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın hafta sonuyla birleşmesi, kısa ama keyifli bir mola imkanı sunarken; gözler 16-17-18 Mart tarihlerinin tatil ilan edilip edilmeyeceğine çevrilmiş durumda.

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin sadece 3,5 gün olması bekleniyor.











