İftar saat kaçta? Akşam ezanı ne zaman okunuyor? 23 Şubat 2026 il il iftar vakitleri

17:5423/02/2026, Pazartesi
Ramazan ayının beşinci günü için niyetli olanlar iftar saatini beklemeye devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir ve diğer tüm illerdeki oruçlu kişiler akşam ezanının saat kaçta okunacağını sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı il il imsakiye takvimiyle sahur ve iftar vakitleri netleşmiş durumda. Peki bu akşam iftar saat kaçta? Akşam ezanına kaç dakika var? İşte Diyanet İmsakiye 2026 ve ezan saatleri.

Ramazan 2026 takvimi kapsamında 23 Şubat tarihli iftar saatleri, Türkiye genelinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Diyanet’in resmi imsakiye verilerine göre akşam ezanı saatleri, illerin coğrafi konumuna göre değişiyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan vatandaşlar “iftar saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de iftar vakti (23 Şubat 2026)

Diyanet’in yayımladığı 2026 Ramazan imsakiyesine göre
İstanbul’da 23 Şubat Pazartesi günü iftar saati 18.54
olarak belirlendi. Başkent
Ankara’da oruç 18.40’ta
açılacak.
İzmir’de ise akşam ezanı 19.04’te
okunacak. Üç büyükşehirdeki bu saat farkı, Türkiye’nin doğu-batı eksenindeki konumundan kaynaklanıyor.

Doğudan batıya yaklaşık bir saatlik fark

Ramazan’ın beşinci gününde iftar vakitleri doğu illerinde daha erken, batı illerinde ise daha geç gerçekleşiyor. Iğdır’da iftar 17.55’te başlarken, Kars’ta 17.58, Ağrı, Ardahan, Hakkari ve Van’da 17.59’da akşam ezanı okunacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde iftar saatleri 18.00’e yakın gerçekleşiyor.

İç Anadolu ve Karadeniz hattında ise saatler 18.20 ile 18.45 aralığında değişiyor. Örneğin Kayseri ve Çorum’da 18.30, Konya’da 18.43, Samsun’da 18.24’te oruç açılacak. Marmara Bölgesi’nde Bursa ve İstanbul 18.54’te, Kocaeli 18.50’de, Edirne ise 19.03’te iftar yapacak.

Ege ve Akdeniz’de en geç iftar İzmir ve Çanakkale’de

Batı illerinde akşam ezanı daha geç okunuyor. Muğla’da 19.01, Aydın’da 19.02, Manisa’da 19.03’te iftar yapılacak. İzmir’de 19.04’te açılacak orucun ardından Çanakkale 19.05 ile Türkiye’nin en geç iftar yapan illerinden biri olacak.

23 Şubat 2026 tarihli il il iftar saatleri, Ramazan boyunca vatandaşların günlük ibadet planlamasında temel referans olmaya devam edecek. Güncel imsakiye bilgileri, Diyanet’in resmi takvimine göre belirleniyor.



