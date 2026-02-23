28 Şubat akşamı Türkiye’den de izlenebilecek “gezegen geçidi” sırasında Güneş Sistemi’ndeki altı gezegen aynı zaman diliminde gökyüzünde görülebilecek. Uygun hava koşullarında Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle seçilebilecek; Uranüs ve Neptün için ise optik ekipman gerekecek. Uzman kurumların verilerine göre bu ölçekteki hizalanmalar birkaç yılda bir yaşanıyor.
Güneş Sistemi’nin altı üyesi, 28 Şubat’ta gerçekleşecek gezegen geçidi ile aynı akşam saatlerinde gökyüzünde belirecek. Türkiye’den de gözlemlenebilecek bu gökyüzü olayı, özellikle gün batımından sonraki ilk saatlerde dikkat çekecek. NASA verilerine göre dört ya da daha fazla gezegenin eş zamanlı görünmesi nadir kabul ediliyor.
Hangi gezegenler görülecek?
Açık ve bulutsuz bir hava olması halinde Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle seçilebilecek. Güneş’e daha yakın konumlanan bu gezegenler, batı ufku üzerinde gözlemlenebilecek. Daha uzak yörüngelerde bulunan Uranüs ve Neptün ise dürbün ya da teleskop yardımıyla izlenebilecek.
Gözlem için doğru zaman ve konum
Gezegen geçidini takip etmek isteyenler için en uygun zaman dilimi, gün batımından yaklaşık bir saat sonrası olarak belirtiliyor. Yüksek bina ve ağaçların görüşü engellemediği açık alanlar tercih edilmeli. Bu konumda Merkür, Venüs ve Satürn ufuk çizgisine yakın görünürken; Jüpiter, Uranüs ve Neptün gökyüzünün daha yüksek kesimlerinde yer alacak.
Gezegen geçidi ne anlama geliyor?
Astronomide “gezegen geçidi”, birden fazla gezegenin Dünya’dan aynı anda gözlemlenebilmesi durumunu ifade ediyor. Bu durum uzayda gerçek bir hizalanma anlamına gelmiyor; gezegenlerin yörüngesel konumları, Dünya’dan bakıldığında gökyüzünde yay şeklinde bir dizilim oluşturuyor. Üç ya da dört gezegenin birlikte görülmesi görece olağan kabul edilirken, daha geniş çaplı hizalanmalar birkaç yılda bir tekrarlanan döngülerle ortaya çıkıyor.
Gezegenlerin hareketleri öngörülebilir olduğu için geçmişteki ve gelecekteki gezegen geçidi tarihleri uzun vadeli hesaplamalarla belirlenebiliyor.