Gezegen geçidi ne anlama geliyor?





Astronomide “gezegen geçidi”, birden fazla gezegenin Dünya’dan aynı anda gözlemlenebilmesi durumunu ifade ediyor. Bu durum uzayda gerçek bir hizalanma anlamına gelmiyor; gezegenlerin yörüngesel konumları, Dünya’dan bakıldığında gökyüzünde yay şeklinde bir dizilim oluşturuyor. Üç ya da dört gezegenin birlikte görülmesi görece olağan kabul edilirken, daha geniş çaplı hizalanmalar birkaç yılda bir tekrarlanan döngülerle ortaya çıkıyor.





Gezegenlerin hareketleri öngörülebilir olduğu için geçmişteki ve gelecekteki gezegen geçidi tarihleri uzun vadeli hesaplamalarla belirlenebiliyor.