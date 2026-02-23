Altın fiyatlarında sert yükseliş: Gram ve çeyrek altın ne kadar? 23 Şubat altın piyasasında son durum





Gram ve çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor?





Haftanın ilk işlem gününde gram altın yükseliş eğilimini korudu. Gün sonuna doğru 7 bin 256 TL seviyesinden alıcı bulan gram altın, sabah saatlerinde ise 7 bin 271 TL’ye kadar çıktı. Çeyrek altın satış fiyatı 12 bin 254 TL olarak kaydedilirken, Cumhuriyet altını 49 bin 222 TL’den işlem gördü.





Cuma günü ons altındaki artışın etkisiyle değer kazanan gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 2’nin üzerinde prim yapmıştı. Yeni haftada da bu ivmenin sürdüğü görülüyor.



