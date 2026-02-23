Altın fiyatlarında sert yükseliş: Gram ve çeyrek altın ne kadar? 23 Şubat altın piyasasında son durum

Altın fiyatları 23 Şubat itibarıyla yukarı yönlü seyrini sürdürürken, gram altın ve çeyrek altın Türkiye piyasalarında haftaya artışla başladı. Gün içinde dalgalı bir görünüm sergileyen değerli metal, kapanışa doğru yüksek seviyelerini korudu. Küresel gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, fiyatlamalarda belirleyici oldu.
Piyasalarda haftanın ilk işlem gününe hareketli başlayan gram altın, gün içerisinde yükselişini sürdürdü. Günün kapanış saatlerinde ise 7 bin 256 lira seviyelerinden işlem gördü. Ons altın fiyatı ise 5 bin 150 liranın üzerine çıktı. İşte altın piyasasından son veriler.
Gram ve çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor?
Haftanın ilk işlem gününde gram altın yükseliş eğilimini korudu. Gün sonuna doğru 7 bin 256 TL seviyesinden alıcı bulan gram altın, sabah saatlerinde ise 7 bin 271 TL’ye kadar çıktı. Çeyrek altın satış fiyatı 12 bin 254 TL olarak kaydedilirken, Cumhuriyet altını 49 bin 222 TL’den işlem gördü.
Cuma günü ons altındaki artışın etkisiyle değer kazanan gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 2’nin üzerinde prim yapmıştı. Yeni haftada da bu ivmenin sürdüğü görülüyor.
Ons altın ve küresel piyasalar
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1 civarında yükselerek 5 bin 150 dolar bandına yerleşti. ABD’de Yüksek Mahkeme’nin Başkan Donald Trump’ın yürürlüğe koyduğu “acil durum” tarifelerini hukuka aykırı bulmasının ardından dolar endeksinde zayıflama yaşandı. Bu gelişme, ons altını üç haftanın zirvesine taşıdı.
Jeopolitik riskler, özellikle ABD ve İran hattındaki gelişmeler, güvenli liman talebini artırarak altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Döviz, tahvil ve emtia cephesi
İstanbul serbest piyasada dolar 43,8320 TL, avro ise 51,7660 TL seviyesinden satıldı. Küresel ölçekte avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar 1,3510 ve dolar/yen 154,8 düzeyinde işlem gördü.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda 14 Temmuz 2027 vadeli gösterge tahvilin basit getirisi yüzde 33,31, bileşik getirisi ise yüzde 36,08 olarak gerçekleşti.
Öte yandan Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 71,1 dolar seviyesine geriledi.
Piyasaların gündeminde hangi veriler var?
Yurt içinde veri takvimi sakin seyrederken, küresel yatırımcılar ABD’de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri verilerine odaklandı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı konuşma da piyasalar tarafından yakından izleniyor.
Altın fiyatları, hem küresel ekonomik veriler hem de döviz kurlarındaki değişimle birlikte yön arayışını sürdürüyor.