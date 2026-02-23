EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat kesildi! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Kademeli emeklilik düzenlemesi, 2026 yılının ilk aylarında da çalışma hayatının en çok tartışılan başlıkları arasında yer alıyor. EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca sigortalı çalışan, kısmi erken emeklilik olarak tanımlanan bu sistemin ne zaman hayata geçirileceğine odaklandı.
EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanların umut bağladığı kademeli emeklilik sistemi, 2026 gündemindeki yerini koruyor. Yaş ve prim gün sayısına göre kademeli bir geçiş öngören modelin çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.
2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
ERKEN EMEKLİLİK PRİM GÜN ŞARTLARI NELER OLACAK?
Kademeli emeklilikte prim gün sayısı ve yaş şartı kritik öneme sahip. Yetkililer, mevcut emeklilik sisteminde değişiklik planlamadıklarını belirterek, prim ve yıl şartlarının devam edeceğini ifade ediyor. Bu nedenle, bugünden yarına kademeli emeklilik düzenlemesinin yürürlüğe girmesi beklenmiyor.
KADIN VE ERKEKLER İÇİN YAŞ VE GÜN ŞARTI DEĞİŞECEK Mİ?
Şu an için kadın ve erkek çalışanların erken emeklilik için gereken prim gün sayısı ve yaş koşullarında resmi bir değişiklik öngörülmüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sistemde herhangi bir düzenleme yapılmayacağını açıklamış durumda.