KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri

KPSS 2026 takvimi, kamu personeli olma hedefi taşıyan yüz binlerce adayın gündemine girdi. Türkiye genelinde uygulanacak lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavları için başvuru tarihleri ile sonuç açıklama günleri netleşti. Ayrıca Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumuna ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı.

KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS Lisans Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

Bu oturumlara katılmak isteyen adaylar başvurularını 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak. KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026’da açıklanacak. Sonuçların ilanıyla birlikte merkezi yerleştirme sürecinin takvimi de netleşmiş olacak.

DHBT oturumu için başvuru ve sonuç tarihi

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınava katılacak adaylar başvurularını 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacak.

KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026’da erişime açılacak. Bu oturum, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına başvurmayı planlayan adaylar açısından önem taşıyor.

Ön lisans KPSS takvimi

İki yıllık yükseköğretim mezunlarını kapsayan KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Başvurular 29 Temmuz–10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Sınav sonuçları 30 Ekim 2026’da ilan edilecek. Ön lisans KPSS puanları, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadrolarına yapılacak yerleştirmelerde kullanılacak.

Ortaöğretim KPSS tarihleri

Lise mezunları için düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Adaylar başvurularını 27 Ağustos–8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.