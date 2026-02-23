Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kabe’de hacılar Hû der Allah ilahi sözleri nedir?

Kabe’de hacılar Hû der Allah ilahi sözleri nedir?

11:0123/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Celal Karatüre’nin seslendirdiği “Kabe’de Hacılar” ilahisi, son dönemde özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrenciler arasında adeta bir akıma dönüştü. Kendine özgü yorumu ve sade anlatımıyla dikkat çeken eser, kısa sürede sınıflarda ve etkinlik alanlarında hep bir ağızdan söylenmeye başladı. Çocukların kolayca ezberleyebildiği ve coşkuyla dile getirdiği ilahi, sosyal medyada da geniş yankı bulurken miniklerin diline yerleşti. Manevi atmosferi ve akılda kalıcı sözleriyle öne çıkan “Kabe’de Hacılar Hû der Allah” ilahisi, eğitim ortamlarında en çok seslendirilen eserlerden biri haline geldi. İşte “Kabe’de Hacılar Hû der Allah” ilahisinin sözleri.

Kabe’de hacılar Hû der Allah ilahi sözleri 

Kabe’de hacılar “Hu!” der Allah,

Yer, gök inim inim iniler Allah,

Melekler defterini yeniler Allah,

İzin ver de Kabe’ni görelim Allah,

İzin ver de yolunda ölelim Allah,

Göster cemalini görelim Allah.

Kabe’nin yolları taşlıdır Allah,

Hacıların gözleri yaşlıdır Allah,

Dervişlerin ciğeri ateşlidir Allah,

İzin ver de Kabe’ni görelim Allah,

İzin ver de yolunda ölelim Allah,

Göster cemalini görelim Allah.

Kabe’nin yolları çukurdur Allah,

Hacıların işleri zikirdir Allah,

Mevla’sına her dem şükürdür Allah,

İzin ver de Kabe’ni görelim Allah,

İzin ver de yolunda ölelim Allah,

Göster cemalini görelim Allah.

Kabe’nin örtüsü yeşil Allah,

Gün doğmadan orası ışır Allah,

Hepimizi Kabe’ne uçur Allah,

İzin ver de Kabe’ni görelim Allah,

İzin ver de yolunda ölelim Allah,

Göster cemalini görelim Allah.



Celal Karatüre ve Abdurrahman Önül’ün çok beklenen 'Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah' düeti için tıklayın

#Kabe’de hacılar Hû der Allah
#Kabe’de hacılar Hû der Allah ilahisi
#Celal Karatüre
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ankara kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Ankara kurası