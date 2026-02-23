Celal Karatüre’nin seslendirdiği “Kabe’de Hacılar” ilahisi, son dönemde özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrenciler arasında adeta bir akıma dönüştü. Kendine özgü yorumu ve sade anlatımıyla dikkat çeken eser, kısa sürede sınıflarda ve etkinlik alanlarında hep bir ağızdan söylenmeye başladı. Çocukların kolayca ezberleyebildiği ve coşkuyla dile getirdiği ilahi, sosyal medyada da geniş yankı bulurken miniklerin diline yerleşti. Manevi atmosferi ve akılda kalıcı sözleriyle öne çıkan “Kabe’de Hacılar Hû der Allah” ilahisi, eğitim ortamlarında en çok seslendirilen eserlerden biri haline geldi. İşte “Kabe’de Hacılar Hû der Allah” ilahisinin sözleri.

1 /4 Kabe’de hacılar Hû der Allah ilahi sözleri Kabe’de hacılar “Hu!” der Allah, Yer, gök inim inim iniler Allah, Melekler defterini yeniler Allah, İzin ver de Kabe’ni görelim Allah, İzin ver de yolunda ölelim Allah, Göster cemalini görelim Allah.

2 /4 Kabe’nin yolları taşlıdır Allah, Hacıların gözleri yaşlıdır Allah, Dervişlerin ciğeri ateşlidir Allah, İzin ver de Kabe’ni görelim Allah, İzin ver de yolunda ölelim Allah, Göster cemalini görelim Allah.

3 /4 Kabe’nin yolları çukurdur Allah, Hacıların işleri zikirdir Allah, Mevla’sına her dem şükürdür Allah, İzin ver de Kabe’ni görelim Allah, İzin ver de yolunda ölelim Allah, Göster cemalini görelim Allah.