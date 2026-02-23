Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek! 23 Şubat 2026 Kabine Toplantısı gündem maddeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek! 23 Şubat 2026 Kabine Toplantısı gündem maddeleri

10:1923/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ardından Erdoğan, Kabine ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üyeleriyle birlikte iftar programına katılacak. Bu önemli gün Ankara'da saat 15.00'te başlayacak ve iftar programının detayları da merak ediliyor.

Yeni haftaya girilmesiyle birlikte Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Böylece ''Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündeminde, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ve emekli bayram ikramiyesi yer alıyor. Toplantıda ayrıca ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecinde gelinen aşamanın da ele alınması bekleniyor. Peki, Kabinenin gündeminde başka neler olacak? İşte 23 Şubat 2026 Kabine Toplantısı konuları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 23 Şubat 2026 Pazartesi (bugün) toplanacak.

Kabine Toplantısı'na yeni göreve atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez katılacak.

Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’nın saat 15.00'te başlaması bekleniyor.



23 ŞUBAT 2026 KABİNE TOPLANTISI KONULARI


Toplantının ana gündemi Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama olacak.

Fahiş fiyatlarla mücadele ve emekli bayram ikramiyesi de Kabine'de değerlendirilecek.

Ayrıca toplantıda ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecinde gelinen aşama ile Gazze'deki kalıcı ateşkes süreci de ele alınacak.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ


Toplantıda, ana gündem Süreç Komisyonu'nda kabul edilen ortak rapor sonrası yol haritası olacak. PKK’nın kendini feshetmesi, silah bırakması ve demokratikleşme önerileri raporda yer aldı. Yasal düzenleme adımlarına mercek tutulacak.

Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra atılacak adımlar değerlendirilecek.


FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE VE EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ


Ramazan ayında devam eden fahiş fiyatlarla mücadeledeki son durum Kabine gündeminde olacak.

Ayrıca emeklilere bayram ikramiyesinde olası bir artış için yasal düzenleme hazırlıkları da Kabine'de değerlendirilecek.


ABD İLE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERE


ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecinde gelinen aşama da ele alınacak bir diğer konu. Türkiye, İran'ı hedef alan yeni bir savaş istemediğini daha önce ortaya koymuştu. Gerilimi düşürecek adımlar masada olacak.

Suriye'de Şam Yönetiminin kademeli olarak yönettiği entegrasyon süreci de Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Sahadaki gelişmeler değerlendirilecek.


GAZZE'DEKİ KALICI ATEŞKES SÜRECİ


Gündemdeki bir başka sıcak başlık da Gazze'deki kalıcı ateşkes süreci olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk barış kurulu toplantısının yansımalarını Kabine toplantısında aktaracak.


#Kabine Toplantısı
#Kabine Toplantısı maddeleri
#cumhurbaşkanlığı kabinesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ankara kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Ankara kurası