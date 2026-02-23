ENFLASYON BEKLENTİSİ ŞUBAT AYI 2026: TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Şubat ayının sonuna yaklaşılırken, milyonlarca vatandaşın gözü enflasyon verilerine çevrildi. Memur ve emekli maaş zamlarının yanı sıra kira artış oranını da doğrudan etkileyecek olan Şubat ayı enflasyon rakamlarının, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından mart ayı başında açıklanması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketine göre ise yıllık enflasyonda yüzde 21-23 bandı öne çıkan aralıklar arasında yer alıyor.
Ekonomide yön belirleyici verilerden biri olan enflasyon için kritik süreç başladı. Şubat ayı verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala, memurdan emekliye, kiracıdan ev sahibine kadar geniş bir kesim gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinde, enflasyonun ağırlıklı olarak yüzde 21 ile 23 aralığında gerçekleşeceği öngörülürken, resmi veriler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,23 iken, bu anket döneminde yüzde 24,11 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,20 iken, bu anket döneminde yüzde 22,10 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,94 iken, bu anket döneminde yüzde 17,11 olarak gerçekleşmiştir.
12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2026 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,87 olasılıkla yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 33,08 olasılıkla yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 25,70 olasılıkla ise yüzde 23,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir (2)
Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,46’sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 43,08’inin beklentilerinin yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 29,23’ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
2026 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Şubat ayı enflasyon rakamları da 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.
OCAK AYI ENFLASYON NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,98 artış olarak gerçekleşti.